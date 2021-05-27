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Виктор Хренин: количество учений вблизи границ Беларуси демонстрирует устойчивый рост

27 мая 2021 19:04
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Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой с рубрикой «Политика без галстуков и купюр».

Виктор Хренин: количество учений вблизи границ Беларуси демонстрирует устойчивый рост-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Нашу Беларусь хотят отнять. Вместо различных фейков вот реальные факты.

Виктор Хренин: количество учений вблизи границ Беларуси демонстрирует устойчивый рост-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Интенсивность полетов авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря составляет до 30 вылетов самолетов в неделю, что обеспечивает ведение разведки на всю глубину нашей страны. Количество учений альянсов вблизи границ Беларуси и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост. За последний год их интенсивность возросла более чем в 1,5 раза. Только сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействованы более 72 тысяч военнослужащих, около 3,5 тысячи единиц военной техники, свыше 300 летательных аппаратов.

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# Военные учения # общество # Виктор Хренин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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