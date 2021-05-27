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Иван Эйсмонт: когда в 2020-м мы поняли, что ситуацию нужно спасать, мы сняли все ограничения, касающиеся информационного вещания

27 мая 2021 17:49
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Новости Беларуси. Новые форматы работы СМИ для обеспечения национальной безопасности звучали 27 мая на I Форуме медийного сообщества Беларуси. Первый день дискуссии прошел в Минске на площадке «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие белорусские и зарубежные журналисты, медиаэксперты, руководители телеканалов – порядка 200 человек – обсудили новые методы работы в эпоху цифровизации.

Иван Эйсмонт: когда в 2020-м мы поняли, что ситуацию нужно спасать, мы сняли все ограничения, касающиеся информационного вещания-1

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Когда мы поняли, что ситуацию нужно спасать, в прошлом году, во-первых, мы сняли всяческие ограничения, касающиеся информационного вещания, по сути, стали работать в режиме Telegram-канала. Не было никаких ограничений по формату, по количеству новостей в выпуске, по хронометражу. Самое главное, чтобы новости поступали быстро, они были правдивые. Это во-первых. Но этого мало, нужно было подкреплять это все авторитетными мнениями. Авторитетов нужно было или приглашать каких-то, или рождать своих. Вот свои новые лица и родились.

Игорь Луцкий: очень многое зависит от того, как оперативно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит. Читайте здесь.

# СМИ Беларуси # общество # Иван Эйсмонт # Юлия Стриго # Фотофакт

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