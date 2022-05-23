Кто был одним из первых конкурентов Беларуси? Ответ вас удивит

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу « По существу ».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

19 апреля было масштабное совещание у главы государства. Эти все вопросы поднимались. Весь мир пронизан финансовой системой, причем мыльным пузырем, и он сейчас лопается. Этот мыльный пузырь был создан Америкой. И сейчас это все рушится. В чем преимущество экономики Союзного государства Беларуси и России? В том, что есть реальное производство. Наконец-то, мы повернулись сейчас к этому в том числе. Компетенции за десятилетия мы потеряли. Мы их восстанавливаем. Кадры решают очень многое.

Кирилл Казаков, СТВ:

Первые десять лет независимости вообще экономику закапывали, она не нужна была. Исключительно ресурсы российские – больше ничего не было надо Западу.

Николай Щекин:

Александру Лукашенко и всей стране надо было сохранить свой суверенитет. Нас просто раздирал прежде всего национализм, который сейчас в Украине. И он собрал воедино эту страну, единство народа создал. А потом уже необходимо было думать об экономике. Сколько было семинаров по экономике, по инвестициям. Ведь импортозамещение мы одни из первых на постсоветском пространстве запустили.

Ирина Новикова, профессор экономических наук:

В середине 2000-х, 2005 год.

Николай Щекин:

Именно. А ведь Президент многие проекты предлагал, Россия отказывалась. Теперь они вернулись именно по тем программам, которые у нас работают.

Кирилл Казаков:

Президентские программы о производстве молока, мебельная промышленность, деревообработка. Это то, над чем оппозиционные СМИ смеялись. А в итоге что оказалось?