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Кто был одним из первых конкурентов Беларуси? Ответ вас удивит

23 мая 2022 18:45
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Владимир Путин сегодня вскользь упомянул, чтобы перевести расчеты на российские рубли, долгое время просил именно Александр Лукашенко.  

Кто был одним из первых конкурентов Беларуси? Ответ вас удивит-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
19 апреля было масштабное совещание у главы государства. Эти все вопросы поднимались. Весь мир пронизан финансовой системой, причем мыльным пузырем, и он сейчас лопается. Этот мыльный пузырь был создан Америкой. И сейчас это все рушится. В чем преимущество экономики Союзного государства Беларуси и России? В том, что есть реальное производство. Наконец-то, мы повернулись сейчас к этому в том числе. Компетенции за десятилетия мы потеряли. Мы их восстанавливаем. Кадры решают очень многое.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Первые десять лет независимости вообще экономику закапывали, она не нужна была. Исключительно ресурсы российские – больше ничего не было надо Западу.  

Николай Щекин:  
Александру Лукашенко и всей стране надо было сохранить свой суверенитет. Нас просто раздирал прежде всего национализм, который сейчас в Украине. И он собрал воедино эту страну, единство народа создал. А потом уже необходимо было думать об экономике. Сколько было семинаров по экономике, по инвестициям. Ведь импортозамещение мы одни из первых на постсоветском пространстве запустили.  

Ирина Новикова, профессор экономических наук:  
В середине 2000-х, 2005 год.  

Николай Щекин:  
Именно. А ведь Президент многие проекты предлагал, Россия отказывалась. Теперь они вернулись именно по тем программам, которые у нас работают.  

Кирилл Казаков:  
Президентские программы о производстве молока, мебельная промышленность, деревообработка. Это то, над чем оппозиционные СМИ смеялись. А в итоге что оказалось?  

Кто был одним из первых конкурентов Беларуси? Ответ вас удивит-4

Ирина Новикова:  
Все правильно, но другое дело, что мы модернизировали. Когда была хорошая, стабильная ситуация у нас, мы успели вовремя. У нас конкурентом знаете кто появился? Россия.  

Кирилл Казаков:  
Но если мы сейчас интегрируемся экономически…  

Николай Щекин:  
Но они сейчас поняли, что бессмысленно конкурентом быть для нас.  

Ирина Новикова:  
Эта проблема будет решена. Предположим, строитесь вы, идете покупать доски. Какие вы купите? Как правило российские, потому что они более высушены, более дешевая энергия.  

Кирилл Казаков:  
А, может, лучше работает маркетинговая служба?  

Ирина Новикова:  
Не-не-не, это на самом деле так, чисто технологически. А теперь, когда у нас будет единый энергетический рынок, доски и мы можем сушить.  

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# Экономика # общество # Николай Щекин # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Ирина Новикова # Алена Сырова # Фотофакт

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