Ирина Новикова про США: у них 82% ВВП – высокие технологии. И они знают, что они за дорого будут их продавать
Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вычитал такую статью, что американцы живут практически всегда в долг. Все производство в Китае (утрированно говорю), все ресурсы в России, а в самой Америке только накачанная и пустая финансовая система, но при этом они считаются чуть ли не первой экономикой мира. Что сделать нам такого, чтобы, если зло сказать, обрушить там экономику, а в лучшем случае, конечно же, догнать их.
Ирина Новикова, профессор экономических наук:
Не надо никого обрушивать. Дело в том, что там действительно то, о чем вы говорите. Если посмотреть структуру валового продукта, то у них на сферу услуг, куда входят финансы, о которых вы говорите, приходится 82 %. Это последние данные. 17 % идет на промышленность, и 1 % – на сельское хозяйство. Что такое 1 % в сельском хозяйстве? Если у них 28 триллионов долларов ВВП, 1 % – 280 миллиардов.
Кирилл Казаков:
Так чего же у них детского питания не хватает?
Ирина Новикова:
Я детским питанием не занималась, но теперь хочу сказать про финансовый пузырь и про то, что входит в эту сферу услуг. Они правильную стратегию выбрали, они стали развивать высокие технологии, и со всего мира даже сейчас, когда на нас наложили санкции, они что сказали? Инженеров, математиков из России и Беларуси, Байден провозгласил, что они принимать будут. Поэтому в этих 82 % сидят высокие технологии.
Ирина Новикова:
И они знают, что они за дорого будут их продавать, а то, чего у них не хватает, они всегда купят. Но энергетический сектор их тоже ударил. Что нам нужно делать? Нам не нужно думать, как их обрушить. Нам нужно думать, как у нас создать высокотехнологичный сектор. Ведь у нас есть директор Института экономики, он знает, что есть высокотехнологичные секторы. И он нам может рассказать, какие у нас есть технологии.
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