Ирина Новикова про США: у них 82% ВВП – высокие технологии. И они знают, что они за дорого будут их продавать

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вычитал такую статью, что американцы живут практически всегда в долг. Все производство в Китае (утрированно говорю), все ресурсы в России, а в самой Америке только накачанная и пустая финансовая система, но при этом они считаются чуть ли не первой экономикой мира. Что сделать нам такого, чтобы, если зло сказать, обрушить там экономику, а в лучшем случае, конечно же, догнать их.