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Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске

23 мая 2022 18:41
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Новости Беларуси. Беспилотники для лесного хозяйства, геосервис для спутников Земли и глубокая переработка древесины. В Минске дан старт молодежному форуму с пометкой «эко». Все это в рамках предстоящей девятой региональной встречи бизнес-кругов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина на молодежном экофоруме: «Будущее – это не только экологическое пространство». Подробнее здесь.

Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске-1

Молодежные делегации в таком формате встречаются впервые. Это полсотни студентов, магистрантов, ученых и преподавателей из пяти ведущих университетов Беларуси и семи вузов России. К примеру, Новосибирский аграрный, Санкт-Петербургский лесотехнический или Псковский университет. Впереди лекции, мастер-классы, круглые столы. И, что важно, теорию тут же закрепляют на практике. Одно из первых занятий – отработка ландшафтного проектирования.

Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске-4

Проведут соревнование на лучшего охотника. В планах и экскурсия в Центр экотуризма «Станьково». Главный акцент этого форума – на стимулирование молодежи к взаимовыгодному сотрудничеству с пометкой «экологично».

Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске-7

Роман Орлов, студент Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Исследования, которые я проводил, могут использоваться в медицине. То есть в результате каких-то научных разработок для профилактики некоторых заболеваний, например, как было в моей работе – кишечного тракта. Это более экологично, потому что не требует больших издержек времени и материальных затрат.

Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске-10

Раиса Третьякова, преподаватель Новосибирского государственного аграрного университета:
Была научно-практическая статья по теме взаимосвязи хвойных саженцев, развития подземной и надземной систем. Это колоссальный опыт, чтобы приобрести какие-то интересные знакомства, узнать что-то новое и в дальнейшем установить связи для сотрудничества.

Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске-13

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Площадка университета выбрана в связи с тем, что университет имеет очень большую 90-летнюю историю решения этих вопросов на территории бывшего Советского Союза, а сейчас – на территории Беларуси. Мы выполняем в настоящее время (где-то за последние три года) 190 договоров научно-технических с российскими университетами. Совместно ведем с ведущими российскими университетами подготовку кадров.

# Образование в Беларуси # общество # Роман Орлов # Раиса Третьякова # Игорь Войтов # Фотофакт

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