Впервые в таком формате. Полсотни студентов и преподавателей России и Беларуси собрались на молодёжном форуме в Минске

Новости Беларуси. Беспилотники для лесного хозяйства, геосервис для спутников Земли и глубокая переработка древесины. В Минске дан старт молодежному форуму с пометкой «эко». Все это в рамках предстоящей девятой региональной встречи бизнес-кругов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Марианна Щеткина на молодежном экофоруме: «Будущее – это не только экологическое пространство». Подробнее здесь.

Молодежные делегации в таком формате встречаются впервые. Это полсотни студентов, магистрантов, ученых и преподавателей из пяти ведущих университетов Беларуси и семи вузов России. К примеру, Новосибирский аграрный, Санкт-Петербургский лесотехнический или Псковский университет. Впереди лекции, мастер-классы, круглые столы. И, что важно, теорию тут же закрепляют на практике. Одно из первых занятий – отработка ландшафтного проектирования.

Проведут соревнование на лучшего охотника. В планах и экскурсия в Центр экотуризма «Станьково». Главный акцент этого форума – на стимулирование молодежи к взаимовыгодному сотрудничеству с пометкой «экологично».

Роман Орлов, студент Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Исследования, которые я проводил, могут использоваться в медицине. То есть в результате каких-то научных разработок для профилактики некоторых заболеваний, например, как было в моей работе – кишечного тракта. Это более экологично, потому что не требует больших издержек времени и материальных затрат.

Раиса Третьякова, преподаватель Новосибирского государственного аграрного университета:

Была научно-практическая статья по теме взаимосвязи хвойных саженцев, развития подземной и надземной систем. Это колоссальный опыт, чтобы приобрести какие-то интересные знакомства, узнать что-то новое и в дальнейшем установить связи для сотрудничества.