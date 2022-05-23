Аналитик БИСИ: мы сами себя вполне готовы в рамках ЕАЭС защитить

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
С точки зрения экономики, Виталий, кто может защитить нас и наш регион в принципе? И может ли?
Виталий Димиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вообще, мне кажется, мы сами себя вполне готовы в рамках перспективного интеграционного объединения, как Евразийский экономический союз, себя защитить. Я действительно считаю, несмотря и невзирая на санкции, что он имеет огромный потенциал. То есть если взять так называемый индекс глубины интеграции, он, в принципе, учитывает не только динамику внешнего торгового оборота, но в том числе учитывает и специализацию и кооперацию наших экономик. То, в принципе, посмотрев на него – все достаточно неплохо. До 2009 года он падал, но в 2010-2011 годах он вырос, как раз, когда был создан Таможенный союз. Потом он подрос в 2015 году, когда был создан сам Евразийский экономический союз, и сейчас, скажем так, несмотря, невзирая на санкции, если мы, в общем-то, примем достаточно верную, правильную финансовую промышленную политику и, в общем-то, выработаем достаточно эффективные механизмы в рамках вот этих союзных программ, я думаю, что у нас все получится.
Алена Сырова:
А правильная – это какая?
Виталий Димиров:
Сейчас, скажем так, мы находимся в такой своеобразной ловушке, можно сказать. С одной стороны, мы должны решать тактические задачи, эта ситуация похожа как в России, так и у нас. То есть мы, скажем, сдерживаем…
Кирилл Казаков, СТВ:
Пока с тактикой мы хорошо управляемся, смотрите, Байден заявлял, российский рубль по 200, а он уже 56.
Виталий Димиров:
Я как раз об этом. Первая тактическая задача – это сдерживание инфляции. Собственно говоря, обеспечение критического импорта. То есть, который, в общем-то, нам необходим, чтобы развиваться, потому наши экономики, как ни крути, достаточно импортоемкие. Но при этом задача поддержания высокого курса, в общем-то, достаточно негативно сказывается на таком показателе, как импортоемкость единицы добавленной стоимости. И соответственно, это потом перекладывается на пространство для эмиссии национальной валюты. Соответственно, в условиях, иногда специалисты называют двойным сжатием, реализовывать программы импортозамещения. То есть это уже задача не нынешнего дня, а завтрашнего, становится труднее. Но здесь есть рецепты, как из этой ловушки выбираться.
Алена Сырова:
Но ЕАЭС, в принципе, довольное большое объединение. И, наверное, у нас есть все, в принципе, чтобы спокойно пережить вот это санкционное давление.
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