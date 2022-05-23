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Гурский: «Экономическая политика, которая у нас реализовывалась последние 25 лет, является очень дальновидной»

23 мая 2022 17:59
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Как же нам развивать сектора? Пролетарским лозунгом «Догоним и перегоним». Как?  

Гурский: «Экономическая политика, которая у нас реализовывалась последние 25 лет, является очень дальновидной»-1

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:  
Я думаю, что вряд ли мы сможем догнать и перегнать, тем более мы не ставим перед собой такой задачи. Та экономическая политика, которая у нас реализовывалась последние 25 лет, она является очень дальновидной. Прежде всего мы развивали реальный сектор экономики. В отличие от Соединенных Штатов, у нас на сферу услуг приходится чуть меньше 50 %. Все остальное – это реальный сектор (промышленность и сельское хозяйство), который является основным потребителем, формирует спрос на высокие технологии. И то, что у нас развито тяжелое машиностроение, серьезное приборостроение, – это все потребители, формирующие спрос на высокие технологии. Поэтому практически все разработки, которые сейчас разрабатывает и НАН. Кстати, сохранение и развитие собственной Академии наук в стране – это тоже инициатива Президента.  

Благодаря ему у нас это сохранилось, и мы теперь формируем не только задел по техническим специальностям, но и по гуманитарным тоже, а это очень важно. Важно иметь собственное понимание и представление о том, что правильно, что неправильно. О нашей истории. Если взять нынешнюю ситуацию с Украиной, то мы видим, что превращение дружественных нам стран в недружественные началось с переписывания учебников истории, а не физики. В настоящий момент НАН является крупной научно-технологической корпорацией, которая реализует разработки на практике и внедряет через наш реальный сектор.  

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# Технологии # общество # Кирилл Казаков # Василий Гурский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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