Гурский: «Экономическая политика, которая у нас реализовывалась последние 25 лет, является очень дальновидной»

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Я думаю, что вряд ли мы сможем догнать и перегнать, тем более мы не ставим перед собой такой задачи. Та экономическая политика, которая у нас реализовывалась последние 25 лет, она является очень дальновидной. Прежде всего мы развивали реальный сектор экономики. В отличие от Соединенных Штатов, у нас на сферу услуг приходится чуть меньше 50 %. Все остальное – это реальный сектор (промышленность и сельское хозяйство), который является основным потребителем, формирует спрос на высокие технологии. И то, что у нас развито тяжелое машиностроение, серьезное приборостроение, – это все потребители, формирующие спрос на высокие технологии. Поэтому практически все разработки, которые сейчас разрабатывает и НАН. Кстати, сохранение и развитие собственной Академии наук в стране – это тоже инициатива Президента.

Благодаря ему у нас это сохранилось, и мы теперь формируем не только задел по техническим специальностям, но и по гуманитарным тоже, а это очень важно. Важно иметь собственное понимание и представление о том, что правильно, что неправильно. О нашей истории. Если взять нынешнюю ситуацию с Украиной, то мы видим, что превращение дружественных нам стран в недружественные началось с переписывания учебников истории, а не физики. В настоящий момент НАН является крупной научно-технологической корпорацией, которая реализует разработки на практике и внедряет через наш реальный сектор.

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