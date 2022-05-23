Марианна Щёткина на молодёжном экофоруме: «Будущее – это не только экологическое пространство»

Новости Беларуси. Беспилотники для лесного хозяйства, геосервис для спутников Земли или глубокая переработка древесины. В Минске дан старт молодежному форуму с пометкой «эко». Все это в рамках предстоящей девятой региональной встречи бизнес-кругов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске: Чтобы была гармония в триаде «государство, общество, экология», очень важно, чтобы были экологическое воспитание и экологическая культура. Сегодня как никогда важен голос молодежи. Все чаще мы говорим о том, что мы должны думать о будущем, но будущее – это не только экологическое пространство. Это люди, те, кто будут работать в будущем.

Примечательно, что встреча молодежи стартовала ровно за два месяца до начала IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Гродно.

24 мая мероприятия перенесутся в Негорельский учебно-опытный лесхоз, где и проведут большинство лекций и занятий на экологическую тематику. Впереди еще четыре насыщенных форумных дня.