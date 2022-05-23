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Марианна Щёткина на молодёжном экофоруме: «Будущее – это не только экологическое пространство»

23 мая 2022 18:35
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Новости Беларуси. Беспилотники для лесного хозяйства, геосервис для спутников Земли или глубокая переработка древесины. В Минске дан старт молодежному форуму с пометкой «эко». Все это в рамках предстоящей девятой региональной встречи бизнес-кругов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щёткина на молодёжном экофоруме: «Будущее – это не только экологическое пространство»-1

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Чтобы была гармония в триаде «государство, общество, экология», очень важно, чтобы были экологическое воспитание и экологическая культура. Сегодня как никогда важен голос молодежи. Все чаще мы говорим о том, что мы должны думать о будущем, но будущее  это не только экологическое пространство. Это люди, те, кто будут работать в будущем.

Марианна Щёткина на молодёжном экофоруме: «Будущее – это не только экологическое пространство»-4

Примечательно, что встреча молодежи стартовала ровно за два месяца до начала IX Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Гродно.

24 мая мероприятия перенесутся в Негорельский учебно-опытный лесхоз, где и проведут большинство лекций и занятий на экологическую тематику. Впереди еще четыре насыщенных форумных дня.

Впервые в таком формате. Подробнее о мероприятии читайте здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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