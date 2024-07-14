Косыгин: у политиков ЕС есть уникальная возможность – принять решение, которое обеспечит мир в регионе

Многие вчера вечером вздохнули с облегчением. Так символично, что все это происходит в дни, когда мы много говорим об институте президентства и вот демонстрация того, как важно не ошибиться, делая выбор.

Откровенно говоря, мы планировали начать наш выпуск с яркой фестивальной повестки на севере страны, но то, что происходило накануне на южных рубежах Беларуси перетянуло свое внимание полностью. Итак, наш Президент заявил о ликвидации напряженности на белорусско-украинской границе. И принял решение об отводе наших войск в места постоянной дислокации, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Республика Беларусь – это мирное государство, мы всегда стояли у истоков формирования мира не только в соседних государствах, а в регионе в целом. Вот тот посыл главы государства, что надо садиться за стол переговоров, он очень важен. Причем садиться за стол переговоров, привлекая не только Россию и Украину, здесь идет речь о более масштабном проекте, заключении договора, который бы способствовал миру в регионе, и у западных политиков, политиков Евросоюза есть уникальная возможность войти в историю.

Это шанс остановиться, не пойти дальше по линии конфронтации, принять решение, которое бы обеспечило мир и стабильность в регионе, за что всегда ратует Беларусь, за что всегда ратует наш глава государства, наш Главнокомандующий, потому что мы понимаем, к чему это может привести. У нас нормальное государство, нормальный руководитель. Мы понимаем обстановку, и самое главное – у нас народ с пониманием относится к тому, что делает глава государства, что происходит в рамках отстаивания независимости нашей территориальной целостности и нашего конституционного строя.

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