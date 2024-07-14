«Война – это проигрыш в любом случае». Эксперты о решении Лукашенко отвести войска от границы с Украиной

Ликвидация напряженности на границе с Украиной и отвод войск в места постоянной дислокации. Президент Беларуси сдержал слово, которое дал народу и не допустил эскалации ситуации на наших южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. Это главный посыл в мнениях белорусских аналитиков, которые разобрали на цитаты высказывания главы государства на совещании с представителями силового блока в Лунинецком районе. Мир – это главная ценность для нашего народа.

Ольга Шпилевская, директор представительства МГТРК «МИР» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

То, что произошло вчера, отвод украинских войск и отвод белорусских войск, это когда слова говорят лучше, чем пушки. Когда сила слова сильнее слова оружия. Это когда мы видим способность договариваться. И договариваться всегда лучше. Любой конфликт всегда разрешается тогда, когда мы умеем все-таки слышать и слушать друг друга. И мы видим, что было услышано. Посылы главы государства были услышаны, и поэтому это, наверное, особенно ценно. И это такой особый посыл и для наших соседей-украинцев. То есть не надо доводить до ситуаций таких, когда гибнут люди. Не надо доводить до таких ситуаций, когда гибнут на фронте твои сыновья. Всегда нужно сделать все возможное словами, для того чтобы прийти к какому-то мирному регулированию конфликта.