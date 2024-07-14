Руслан Косыгин: Президент лично заинтересован в мире в регионе

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важнее обороны и безопасности нашего государства ничего нет. Это главное на сегодня – мир. Мир – это то, что должно быть и что будет способствовать созидательному процессу во всех направлениях. То, что в рамках проведенного вчера совещания, по сути, Совета Безопасности, да, в ограниченном количестве, но с теми, кто отвечают за безопасность государства, – это такой важный посыл и шаг. В рамках стабилизации обстановки и еще раз подчеркивающий, насколько мы, Республика Беларусь, глава нашего государства лично заинтересован и реализует те задачи, которые бы способствовали не только миру в Республике Беларусь, но и в целом в регионе.