Азарёнок о Лукашенко: 30 лет назад простые белорусы выбрали простого белоруса – это чудо было

В гостях программы «Сенат» на СТВ политический обозреватель Григорий Азаренок. Азаренок о Кочановой: общение с публикой, с народом, с людьми – это ее стихия Никита Рачиловский, СТВ:

На этой неделе вы принимали участие в нашем II Белорусском молодежном парламентском форуме. В рамках форума состоялся открытый диалог с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о нашем форуме и об открытом диалоге с Натальей Ивановной.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Да, знаете, у нас сегодня такой немножко специальный выпуск, потому что я не член Совета Республики, а здесь, как всегда, уважаемые сенаторы выступают. Тем не менее я вот как сторонний наблюдатель, может быть, сегодня выступлю. Да, действительно, благодаря вам, II Молодежному парламентскому форуму, Молодежному парламенту, довелось побывать, поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Но, конечно, самым главным, центровым событием была встреча с Натальей Ивановной Кочановой. Я вот здесь личное впечатление, я о нем в Telegram-канале писал, но и сейчас еще немножко так воспроизведу. Я знал всегда, что Наталья Ивановна Кочанова, что общение с публикой, общение с народом, с людьми – это ее стихия. Я видел в интернете все записи, когда это было с 20-го года, когда она по 4, по 5, по 6 часов успокаивала и перерабатывала вот эту вот студенческую ненависть, которую там провокаторы устраивали, рабочие коллективы и так далее. Но лично никогда наблюдать не доводилось.

И вот сейчас довелось это увидеть, это прочувствовать, и я, честно, сидел с открытым ртом. У нас какие представления о государственных служащих. Ну, это люди, которые занимаются каким-то своим участком работы, это люди серые, скучные, которые лишнего слова не скажут. Наталья Ивановна ломает все шаблоны, Наталья Ивановна выступает на абсолютно любые темы. Но давайте сразу скажем, что целый час был отведен на это общение, но часом все не ограничилось, и следующее было мероприятие, и она прямо на ходу попросила перенести на час позже, потому что вопросы не заканчивались, потому что молодежь поднимала руки. Очень много было врачей. И вот человек задает вопрос. Наталья Ивановна сразу не просто... Ну вот, знаете, иногда я, например, в журналистике что-то понимаю, в политике стараюсь разбираться, в литературе, в истории и так далее. Но вот когда человек задает какой-нибудь конкретный вопрос, но у тебя есть какое-то базовое мнение по этому поводу, но глубоко ты в это не погружался никогда, что касается, например, одной сферы человеческой жизни. Наталья Ивановна на все вопросы – врачи, транспорт, ЖКХ – она сразу приводит примеры каких-то рабочих групп, как она лично погружалась в этот вопрос. Вспомните вопрос про молодого доктора, про хамство пациентов врачам. Наталья Ивановна сразу сказала: да, мы поднимали этот вопрос, вы мой союзник – она сказала. И начала приводить жизненные примеры, как она сама смотрела видео непотребного поведения пациентов в поликлиниках и так далее. А у нас есть это. У нас, к сожалению, потребительский терроризм тоже есть, у нас иногда люди не понимают, что вот эти самые бананы с неба не падают и врач этот не нянька тебе, он должен тебя вылечить, и не только тебя, но это так, отступление. Так вот или другие вопросы, которые там касались ЖКХ, но тут Наталья Ивановна рассказала весь свой опыт, но помимо этого, огромная мудрость жизненная, когда она рассуждала про Новополоцк, про малую родину, про семью. Удивительная фраза. Я, говорит, если бы не доверие и не государственная необходимость, не государственная задача, я бы из Новополоцка не уезжала.

Потрясающее впечатление. И опять же, это второй человек в стране, считай, по Конституции. Где, в какой стране мира такое возможно? Когда график безумный, когда следят все вражеские СМИ за каждым словом, когда у человека жизни как таковой, как мы ее воспринимаем, просто нет. Это только служение государству. Отрекись от себя для себя, но не для Родины, писал Гоголь. Где в мире такое есть, чтобы второй человек в стране вот так вот открыто, честно, интересно общался? Коллега, скажем так, по должности Натальи Ивановны – Нэнси Пелоси. Ну вот можно такое представить в США? Чтобы она пришла к каким-нибудь студентам не элитного университета какого-нибудь Йельского, а, я не знаю, там профтехучилище или там вот красное это, значит, красного пояса Америки. Да никогда в жизни, ее бы там убили. Ну потому что никто, там элита и народ вообще не пересекаются никак. Ну а самое главное, Наталья Ивановна все говорила, что про каждую тему говорили, про каждый закон, про каждое мероприятие – человек. А вот как воспримут люди? А вот если мы этот закон примем, то как воспримут вот такие люди? И так далее, и так далее. Человек – то, о чем говорит постоянно Президент. То, что продвигает Наталья Ивановна, это интересы каждого отдельного простого белоруса. Мы на этой неделе 30 лет отмечали президентства, института президентства, я так понимаю, Молодежный форум был также посвящен этой теме. Когда простые белорусы выбрали простого белоруса, ни элитку Верховного Совета, ни националистов, ни бандитов, ни бизнес-элитки вот эти все, а простые белорусы выбрали простого белоруса. Вот мы 30 лет по этому пути идем, и вот я во вторник убедился воочию просто, как это происходит, и у меня до сих пор огромное впечатление. «Надо все это убирать к едрене фене» – Азаренок о вейпах

Никита Рачиловский, СТВ:

Совет Республики выступил с инициативой разработки законопроекта касательно электронных курительных устройств. Эта тема очень актуальна в нашем обществе. Много есть вопросов: нужно ли полностью запретить электронные курительные устройства либо нужно ввести какую-то ответственность, ужесточить какие-то моменты. Григорий, какова ваша позиция касательно этих вейпов? Григорий Азаренок:

Это суррогат, это искусственно, это гадость. Поэтому все то, что искусственно, все то, что суррогатное, все то, что подменяет жизнь, отдает пластиком, вот этим Западом, вот этой фурнитурой, вот это все надо убирать к едрене фене. У нас должно быть все живое, настоящее, натуральное, жизненное. Я здесь ни за что не агитирую, тем не менее моя позиция такая, поэтому я полностью поддерживаю Молодежный парламент, вас лично, Никита. Пускай эксперты уже обсудят: это надо или полностью закрывать, или там какие-то штрафы вводить, ужесточать, но это первое. Второе. Мы же прекрасно понимаем, что там не просто вот люди это делают, там рыночек, там маркет, там маркетинг, там реклама, там буржуи, бизнесменчики и так далее. Вот это вот все надо к едрене фене в бараний рог закручивать. Пока они не управляют государством, мы их должны скрутить в бараний рог. Вот они не должны навязывать нам стереотипы жизни. Никита Рачиловский:

Григорий, 10 июля этого года, на этой неделе, мы отметили 30-летие установления института президентства Республики Беларусь. Безусловно, если бы Президент не пришел к власти, Александр Лукашенко, то сегодня бы не было нашей страны. Григорий, что лично для вас значит это событие? И какой бы посыл вы хотели бы донести до наших телезрителей? «Это было чудо, этого не должно было случиться, потому что все было схвачено», – Азаренок о выборах в 1994-м

Григорий Азаренок:

То, о чем мы говорили 30 лет назад, простые белорусы выбрали простого белоруса. Это чудо было. Это было чудо. Этого не должно было случиться, потому что все было схвачено. У элитки, у партноменклатуры переобувшейся, у бандитов, у бизнесменов все было схвачено. Но происходит, вы знаете, нечто такое, Москва уже поставила на другие силы, Запад тут все контролировал, Клинтон привез лаву и так далее. Происходит реально Божье чудо. Приходит человек без миллиардов денег, без какой-либо иностранной поддержки, без своих спецслужб, без силовых структур, без своей какой-то внутрибюрократической фракции и так далее, приходит и побеждает. Мы прекрасно знаем, как это было. Люди, в конце концов, старики уже, советские, которых предали, которые защищали страну, войну отстраивали ее и так далее, они уже были лежачие. Они сказали, отнеси меня на участок, я за Лукашенко проголосую, потому что все предали, все продали, это уже, может быть, было даже от отчаяния.