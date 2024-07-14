После первого дня Международного конкурса «Витебск» представитель Беларуси занимает 6-е место

Молодые артисты, выступая на конкурсах различного масштаба, а особенно мирового, как «Славянский базар», должны нести музыку сердцем. Такое мнение высказала председатель жюри XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый конкурсный день, стараясь брать высокие ноты, вокалисты заметно переволновались. Члены жюри отметили: оценивают не только голос, но и характер исполнения. Второй день конкурса может кардинально повлиять на расстановку мест лидеров. Интрига будет сохранена, и рассчитывать участники могут только на свои силы и талант.

Роза Рымбаева, председатель жюри XXXIII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Сегодня другой репертуар, вчера был оркестр. Это абсолютно разные направления работы. Сегодня последний тур – решающий момент. Кто-то, может быть, пережмет голосом, а кто-то, наоборот, растеряется. Это же экзамен. Этим и интересен живой конкурс, живые выступления, живые эмоции.

По итогам первого конкурсного дня, набрав 69 баллов, турнирную таблицу возглавляет участник из Казахстана Ерназар Жубан. В тройке лидеров также представители Молдовы и Болгарии. Белорус Валерий Чучман находится на шестом месте, сумма его оценок – 63.