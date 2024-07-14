«Мы не враги для украинцев». Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров

Ликвидации напряженности на границе с Украиной и отвод войск в места постоянной дислокации. Президент Беларуси сдержал слово, которое дал народу, и не допустил эскалации ситуации на наших южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это главный посыл в мнениях белорусских аналитиков, которые разобрали на цитаты высказывания главы государства на совещании с представителями силового блока в Лунинецком районе. Александр Лукашенко посетил места дислокации 56-го зенитного ракетного полка в Брестской области, где заслушал доклады руководства Минобороны, Госпогранкомитета, главы МВД, командующего силами специальных операций, ВВС и ПВО. 13 июля. Вечер. Пока вся страна живет фестивальным жарким июлем, в напряжении ответственные за безопасность – силовой блок Беларуси и Главнокомандующий. Ситуация обязывает. Пристальное внимание – южным рубежам.

Ну как ты здесь?

Глава государства работает на территории 56-го зенитного ракетного полка. В январе 2022 года во время рабочей поездки в Лунинецкий район Президент принял решение о создании этой воинской части. И уже через год был сформирован полк, оснащенный системами ПВО С-300, которые сразу же заступили на боевое дежурство. Главнокомандующий осмотрел территорию, внимательно изучил инфраструктуру, в том числе автопарк полка и заслушал доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Давай рассказывай, что ты видишь сегодня?

Не секрет, что на южных рубежах войска ВВС и ПВО работали в режиме высокой боеготовности, на позиции были выведены «Полонезы» и «Искандеры». Более того, были развернуты силы специальных военных операций и подразделения разведки. Все это – реакция на тенденции последних недель и поведение наших украинских соседей.

Наши военные в течение продолжительного периода времени фиксировали ряд провокаций, значительное наращивание воинского контингента, десятками перехватывали беспилотники, с помощью которых с украинской стороны переправляли взрывчатку. Был и инцидент с принудительной посадкой дрона-разведчика.

Во время торжественного собрания, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси, глава государства безапелляционно предупредил деятелей по ту сторону о недопустимости эскалации. Напомнив, что в вопросах обеспечения безопасности Беларуси и наших граждан красных линий для него нет, но есть тот и те, кто взял на себя ответственность за соотечественников. Лукашенко: никакого обострения нам не нужно – украинцы понимают, что мы ответим. Подробности.

Работали белорусы, работал все это время Главнокомандующий. Ситуация развивалась следующим образом: белорусские пограничники были переведены на усиленную охрану госграницы, в высокой боеготовности войска ВВС и ПВО – на позиции вывели «Полонезы» и «Искандеры». Более того, были развернуты силы специальных военных операций и подразделения разведки.

Как изменилась ситуация и какова сегодня обстановка при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне – Главнокомандующему доложили в Брестской области. Исходя из услышанного, да, обещанное выполнено – напряженность ликвидирована. Но это не повод расслабляться. Прежде чем принять решение, глава государства советуется с ответственными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, что пару недель тому назад мы заметили на белорусско-украинской границе серьезное обострение, осложнение для нас. Это вызвало серьезную тревогу у населения. Я вынужден был после официального приветствия в День Независимости Беларуси, насколько это возможно было, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Ну, в конце концов, это наше дело, людей в погонах, – сделать так, чтобы было спокойно и наши люди могли работать и заниматься уборкой урожая. Сегодня урожай неплохой. То есть была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу. То есть мы активизировались, и наши войска также были активизированы. 3 июля от себя лично и прежде всего от вас я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся.

Сегодня мне Комитет госбезопасности (не только сегодня, уже два дня назад) докладывал и военная разведка, что после определенной нашей работы украинцы свои Вооруженные силы и дополнительно войска, которые они перебросили к нашей границе, это было немало тысяч человек, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. То есть те войска, которые усиливали их действия, с границы ушли. Поэтому хотел бы, прежде чем принимать окончательное решение, услышать ваше мнение, какова у нас ситуация на белорусско-украинской границе. Это связано с тем, чтобы мы не допустили какой-то, даже самой мелкой, ошибки. Но если это так, а это точно так, потому что я у ребят спрашиваю и этого полка. Они мне говорят о том, что (не только министр обороны говорит) сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами. И я надеюсь, что и не будет. В сухом остатке, украинцы отреагировали и отвели свои войска. Мы в ответ сделали то же самое. Вся эта ситуация – ярчайшая демонстрация того, что, если есть мотивация и реальное желание, то всегда можно договориться.

Александр Лукашенко:

Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли, но чуть ли не врагами называли. Хотя мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди, такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, нет разговора – это будет эскалация и будут гибнуть люди. Вот пример того, что, разговаривая, можно договориться.

Если удалось урегулировать ситуацию в конкретном случае, значит, не безнадежна она глобально. Надежда на мир между Украиной и Россией есть. Главное, не вестись на провокации обеим сторонам. Александр Лукашенко:

В Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример для украинцев. Если они готовы садиться за стол переговоров и договариваться, обсуждать и договариваться на эту тему. Пока, мы это видим это по последнему совещанию блока НАТО, подталкиваемые натовцами украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше. Да, обещанное выполнено, напряженность ликвидирована, но это не повод расслабляться. Вместе с тем Главнокомандующий настаивает: военным нужно быть максимально внимательными и адекватно реагировать на вызовы и малейшие изменения ситуации. Так, не должно быть никаких недооценок и перегибов.