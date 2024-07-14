ГПК отмечает значительное снижение количества провокаций с украинской стороны

Ликвидации напряженности на границе с Украиной и отвод войск в места постоянной дислокации. Президент Беларуси сдержал слово, которое дал народу, и не допустил эскалации ситуации на наших южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной.

Непросто сейчас пограничникам. В какой-то момент выполнение их служебных обязанностей отягчалось еще и необходимостью не вестись на постоянные провокации. В последнее время их на украинских рубежах не фиксируют. Позитивная тенденция.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Обстановка на южном участке государственной границы Республики Беларусь остается напряженной. Это и понятно, потому что в сопредельной Украине ведутся боевые действия, увеличивается плотность минно-взрывных заграждений вблизи государственной границы. В первую очередь прикрываются основные направления движения к пунктам пропуска, основные дороги. Сохраняется плотность разведки нашей территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем мы отмечаем значительное снижение количества провокаций военнослужащих сопредельной Украины (подробности в видеоматериале). В КГБ рассказали об американских «Хаймарсах» и «Брэдли» на границе с Беларусью.

Вести себя разумно, не накаляя обстановку, не уподобляясь стилю наших западных соседей, но постоянно оценивать любые изменения, чтобы не допускать того, что в нашей истории уже было. Вот что требует Главнокомандующий. Военные приказ выполняют. Лукашенко призвал Киев сеть за стол переговоров.