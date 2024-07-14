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Белорусские актёры участвуют в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

14 июля 2024 15:13
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Национальный академический драматический театр имени Горького принимает участие в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские актёры участвуют в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»-1

В намоленных местах, которые находятся в Калужской области, публике был показан спектакль «Идиот» в постановке режиссера и ведущей актрисы Национального театра Белграда Иваны Жигон. Это обращение к классике, которую неспроста называют бессмертной. Белорусско-сербский тандем оценил российский зритель.

Белорусские актёры участвуют в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»-4

Ивана Жигон, режиссер (Сербия):
Белорусский театр Максима Горького имел очень большой успех вчера, их не пускали со сцены жертвенных и прекрасных эмоциональных актеров. Мы выступали с самыми знаменательными людьми России, певцами, ансамблями.

Белорусские актёры участвуют в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»-7

В рамках духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» с участием белорусов была заложена дубовая аллея Достоевского в селе Губино Калужской области.

# Театр # общество # Ивана Жигон

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