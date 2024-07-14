Белорусские актёры участвуют в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

Национальный академический драматический театр имени Горького принимает участие в проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В намоленных местах, которые находятся в Калужской области, публике был показан спектакль «Идиот» в постановке режиссера и ведущей актрисы Национального театра Белграда Иваны Жигон. Это обращение к классике, которую неспроста называют бессмертной. Белорусско-сербский тандем оценил российский зритель.

Ивана Жигон, режиссер (Сербия):

Белорусский театр Максима Горького имел очень большой успех вчера, их не пускали со сцены жертвенных и прекрасных эмоциональных актеров. Мы выступали с самыми знаменательными людьми России, певцами, ансамблями.