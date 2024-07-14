«Практически весь арсенал». В КГБ рассказали об американских «Хаймарсах» и «Брэдли» на границе с Беларусью

Ликвидации напряженности на границе с Украиной и отвод войск в места постоянной дислокации. Президент Беларуси сдержал слово, которое дал народу, и не допустил эскалации ситуации на наших южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

В районе 18 июня внешней разведкой доложено: вскрыта концентрация серьезного контингента украинских Вооруженных сил в приграничных с Республикой Беларусь районах на нескольких направлениях. Мы отметили переброску элитных подразделений Вооруженных сил, Национальной гвардии, полиции из города Киева и некоторых остальных областных центров непосредственно к пограничным районам Республики Беларусь. Подразделения, в том числе спецназ, занимались оборудованием дополнительных позиций, дополнительное минирование местности, отмечали выходы групп спецназа к линии государственной границы Беларуси без пересечения, активная воздушная разведка, другие мероприятия.

В соответствии с этим по решению главы государства силовыми структурами Республики Беларусь (Министерство обороны, Госпогранкомитет, Комитет госбезопасности) приняты соответствующие меры реагирования. Неоднократно наши озабоченности доводились по разным каналам. Накануне нашего праздника в период торжественных мероприятий глава государства в том числе обратился к украинской стороне с определенными озабоченностями, предостережениями. Отмечаем, что эти меры, которые были приняты, соответствовали складывающейся обстановке.

В целом задача главы государства о недопущении эскалации, адекватным действиям и демонстрации наших миролюбивых позиций возымели эффект. Мы отмечаем, что украинская сторона вела себя сдержанно. И где-то с 3-4-го числа нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений с приграничных районов Республики Беларусь. Они убыли в места постоянной дислокации. Иностранные специалисты (немецкие, французские), тяжелое вооружение, практически весь арсенал: от известных М777 до установок американских «Хаймарс», «Брэдли», которые там присутствовали, ушли в места базирования или отведены в глубинную территорию Украины. В целом обстановка в этом отношении разряжена.

Вместе с тем мы не убавляем свою деятельность в сфере внешней разведки. Мы активно работаем, главой государства на основании доклада в том числе Комитета госбезопасности (на основании работы внешней разведки) принято решение об отводе наших сил из приграничных районов. Оставляем здесь привычный режим работы, повышенный в условиях того, что происходит на наших южных границах. Работаем активно и по всем направлениям: и разведка, и контрразведка, что касается Комитета госбезопасности, мониторим ситуацию в усиленном режиме. Конечно, выполним задачу главы государства, не допустим каких-то нюансов, о которых нам не было бы известно и которые создавали угрозу нашей национальной безопасности.