Корреспондентка СТВ: поразила смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить

Алена Сырова была на этой встрече, и кажется, не меньше нашего удивлена тому, что многие факты, широко известные нам, журналистам, для студентов оказались настоящим откровением.

Евгений Поболовец, СТВ: Сейчас такое время – нужно многие моменты разъяснять и пояснять. Причем делать это глядя друг другу в глаза, чувствуя интонацию и настроение собеседника. Слишком много фейковой информации, за которой легко не разглядеть правду.

Алена Сырова, корреспондент:

Во время пятничной встречи в БГУ меня удивила смелость. Думаете, главы государства? А вот и нет. Здесь как раз таки ничего сверхъестественного, Александр Лукашенко всегда готов общаться с теми, кто настроен на диалог (в данном случае студенты, которые летом и осенью громко критиковали действия власти).

А вот что действительно поразило, так это смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить те, кто по другую сторону выдуманных баррикад. Но все равно пришли. Потому что есть вещи, которые выше и важнее критики, хамства и гнобления со стороны знакомых и незнакомых комментаторов.

Речь о компромиссе и диалоге, которой они, эти ребята, выстраивают в то время, когда их критики только рассуждают о такой возможности.