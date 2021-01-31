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Корреспондентка СТВ: поразила смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить

31 января 2021 20:34
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Новости Беларуси. 3,5 часа. Именно столько длилось общение Президента страны со студентами БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Сейчас такое время – нужно многие моменты разъяснять и пояснять. Причем делать это глядя друг другу в глаза, чувствуя интонацию и настроение собеседника. Слишком много фейковой информации, за которой легко не разглядеть правду.

Алена Сырова была на этой встрече, и кажется, не меньше нашего удивлена тому, что многие факты, широко известные нам, журналистам, для студентов оказались настоящим откровением.

Корреспондентка СТВ: поразила смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить-1

Алена Сырова, корреспондент:
Во время пятничной встречи в БГУ меня удивила смелость. Думаете, главы государства? А вот и нет. Здесь как раз таки ничего сверхъестественного, Александр Лукашенко всегда готов общаться с теми, кто настроен на диалог (в данном случае студенты, которые летом и осенью громко критиковали действия власти).

А вот что действительно поразило, так это смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить те, кто по другую сторону выдуманных баррикад. Но все равно пришли. Потому что есть вещи, которые выше и важнее критики, хамства и гнобления со стороны знакомых и незнакомых комментаторов.

Речь о компромиссе и диалоге, которой они, эти ребята, выстраивают в то время, когда их критики только рассуждают о такой возможности.

Корреспондентка СТВ: поразила смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить-4

Алена Сырова:
Так за что этих студентов сегодня поливают грязью? За то ли, что они задавали интересующие вопросы, порой очень неудобные, Президенту страны?

Александр Лукашенко ответил на вопрос о восстановлении отчисленных студентов

Или может быть за то, что вступили в полемику с главой государства, пытаясь максимально корректно и конструктивно обозначить свои взгляды?

Александр Лукашенко – студентам: «Как вы могли не понять, что нам готовили с территории Польши и Литвы интервенцию?»

Думаю, у молодых людей пищи для размышлений прибавилось. Ведь большая часть сказанного Президентом для них была в новинку.

Корреспондентка СТВ: поразила смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить-7

Все-таки мы уже другое поколение, телевизор мы не смотрим и была потеряна та самая связь.

Корреспондентка СТВ: поразила смелость молодых людей, которые точно знали, что после этой встречи их будут хейтить-10

Алена Сырова:
Ну, не смотрят они телевизор, а довольствуются вырванными из контекста выдержками информации. Как оказалось, зря.

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# Студенты # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Евгений Поболовец # Фотофакт

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