Сколько уголовных дел возбуждено за хищение денег с банковских карт?

Новости Беларуси. Сколько уже было материалов на тему мошенничества в сети и по телефону, а новых жертв не становится меньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не называйте три цифры на оборотной стороне карты никому и никогда. Не передавайте логины и пароли от своих почтовых ящиков. Не ведитесь на дешевые разводы по телефону нигде и никогда.

Подобного контента в интернете пруд пруди, как, впрочем, и уголовных дел. Только в Минске прирост хищений – более чем в два раза. Статья 212 – хищение путем завладения реквизитами банковских карт.