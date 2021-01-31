Сколько уголовных дел возбуждено за хищение денег с банковских карт?

Новости Беларуси. Сколько уже было материалов на тему мошенничества в сети и по телефону, а новых жертв не становится меньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не называйте три цифры на оборотной стороне карты никому и никогда. Не передавайте логины и пароли от своих почтовых ящиков. Не ведитесь на дешевые разводы по телефону нигде и никогда.
Подобного контента в интернете пруд пруди, как, впрочем, и уголовных дел. Только в Минске прирост хищений – более чем в два раза. Статья 212 – хищение путем завладения реквизитами банковских карт.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
За весь прошлый год столичными подразделениями возбуждено более 7,5 тысячи уголовных дел по указанной статье. Для сравнения, за весь 2018 год в столице зарегистрировано чуть более 1 000 подобных преступлений, а за 2019 год – 2 763.
В очередной раз следователи столицы просят граждан быть бдительными. При использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений. Не переходите по ссылкам, которые высылают вам неизвестные собеседники. Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге или мобильном банкинге. Никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт.
«Я взяла карточку и стала диктовать номера». Пенсионерка рассказала, как ее обманули мошенники (подробности здесь).