«Я взяла карточку и стала диктовать номера». Пенсионерка рассказала, как её обманули мошенники

Новости Беларуси. Сколько уже было материалов на тему мошенничества в сети и по телефону, а новых жертв не становится меньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не называйте три цифры на оборотной стороне карты никому и никогда. Не передавайте логины и пароли от своих почтовых ящиков. Не ведитесь на дешевые разводы по телефону нигде и никогда.

Обманываться была рада и Кристина Федорович. В эфире СТВ она уже рассказывала про свой печальный опыт, но новые события на неделе заставили снова вернуться к этой теме. Как не попасться на удочку и что делать, если вы уже на крючке?

– Во время нашего разговора я буду ваш интернет-банкинг деактивировать, так как в нем был замечен факт мошеннических действий, и буду устанавливать на карту защиту. Сориентируйте, пожалуйста, какое количество активных карт?

– Может, сразу проще назвать три цифры на обороте карты?

Кристина Федорович, корреспондент:

И хорошо, если подобные звонки или переписки заканчиваются положительно для вас, потенциальных жертв, а не для тех, кто падок до чужих сбережений. Мне поступил звонок якобы из банка. Номер указан наш, но если копнуть глубже, то оказывается, что номер российский. А еще раньше мне звонили якобы из отдела переводов. Здесь выходит такая же картина. Получается, отдел не переводов, а разводов.

Те, кто на другом конце провода, оптимизма не разделяют, как это было и у Нины Ивановны. Обычный день, с соседкой сидели на лавочке, и тут звонок. Можно сказать, роковой и такой бессовестный.

Нина Трепачева, потерпевшая:

С вашей карточки хотят снять деньги, 200 рублей. С вами сейчас будет разговаривать старший сотрудник банка. Потом какой-то щелчок, писк. Я взяла карточку и стала диктовать номера.

И вот данные, что называется, в надежных руках, там же и деньги. Старший сотрудник якобы банка кормил обещаниями: мол, денежку мы сняли для вашей же безопасности, завтра после обеда все вернем.

Нина Трепачева:

И я пошла в банк. Они говорят, что у вас сняли деньги в российских. Когда сняли, у меня оставалось 6 рублей на пенсии, а было 500 с чем-то, 494 сняли. Они знали, что у меня и вторая карта. Откуда, не знаю. Звонят: у вас хотят тоже снять с этой карточки, сколько у вас там? Говорят, мы вам позвоним, вы потом скажете. А что говорить, когда там 20 рублей. Все, больше они мне не звонили.

Как вы понимаете, деньги никто не вернул. А что остается делать Нине Ивановне? Пенсия в прямом смысле улетучилась, а жить вместе с внучкой, которую женщина опекает, на что-то нужно. История из разряда ни стыда ни совести.