Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки

Новости Беларуси. Стены университета – это не место для политических митингов. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 января на встрече с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, Президент приехал в Белгосуниверситет. На видеосвязи с Минском также студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно.

Разговор продолжается и в эти минуты. Как и стоило ожидать, диалог вышел за рамки протокола. Суверенитет страны, будущее молодых белорусов, гражданская ответственность каждого за собственные поступки – глава государства дискутирует на самые разные темы, обсуждает и острые вопросы, в том числе неспокойные события 2020 года и массовые беспорядки. Александр Лукашенко откровенно высказался о подноготной протестов, отметив, что право на свое мнение есть у всех, но закон нельзя нарушать. Особенно когда на кону стоит судьба нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я сказал «да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь! Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать Президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили.

Мы построили – вдумайтесь! – в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым Президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках – чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну.