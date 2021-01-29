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Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки

29 января 2021 11:02
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Новости Беларуси. Стены университета – это не место для политических митингов. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 января на встрече с белорусскими студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ответить на вопросы молодежи, Президент приехал в Белгосуниверситет. На видеосвязи с Минском также студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно.  

Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки-1

Разговор продолжается и в эти минуты. Как и стоило ожидать, диалог вышел за рамки протокола. Суверенитет страны, будущее молодых белорусов, гражданская ответственность каждого за собственные поступки – глава государства дискутирует на самые разные темы, обсуждает и острые вопросы, в том числе неспокойные события 2020 года и массовые беспорядки. Александр Лукашенко откровенно высказался о подноготной протестов, отметив, что право на свое мнение есть у всех, но закон нельзя нарушать. Особенно когда на кону стоит судьба нашей страны.  

Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Когда я сказал «да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь! Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать Президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили.  

Мы построили – вдумайтесь! – в истории нашей страны первое суверенное, независимое государство. На обломках огромной империи. Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым Президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках – чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну.  

Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки-7

Обсудили и судьбу молодых людей, которые в прошлом году предпочли учебе акции протеста. Президент напомнил, что поручил вопрос отчисленных студентов решить по справедливости. С каждым случаем глава государства просил разобраться и не наказывать, восстановить тех, кто одумался.  

Отметим, встреча в БГУ длится уже несколько часов.  

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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