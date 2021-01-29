Александр Лукашенко ответил на вопрос о восстановлении отчисленных студентов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень много организаторов и этих регулировщиков, которые там были, очень много выявили. И они ответят по всей строгости закона. Те, кто оказались не в то время и не в том месте – ну, это, знаешь, такая расхожая фраза, когда задерживали человека: а я вот мимо, а я вот тут, говорит, прогуливаюсь. А откуда ты? Из Серебрянки. А чего ты попал сюда? Я тут прогуливаюсь. Или еще круче – из другого города прогуляться приехал.

Разные люди. Поэтому, Алина, я не исключаю. Я имею право по Конституции, по законам помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, так мы его не только освободим от уголовной какой-то там ответственности, но и восстановим в вузе.