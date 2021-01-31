Студент БГУ – Президенту: на политической арене Беларуси очень мало людей, которые готовы вас заменить

Новости Беларуси. 3,5 часа. Именно столько длилось общение Президента страны со студентами БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 3,5 часа. Именно столько длилось общение Президента страны со студентами БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну ты за изменение Конституции?
Ну, в принципе, да.
Александр Лукашенко:
Скажи, пожалуйста, а почему за изменение Конституции?
– По моему мнению, в государстве в принципе должно что-то меняться через какой-то определенный срок. Мы увидели простой, когда… Вот, условно говоря, вы уйдете с поста своего, когда-то это случится. И на самом деле на политической арене в Республике Беларусь очень мало людей, которые готовы вас заменить. Никто не хочет брать на себя ответственность. И, если мы принудительно в Конституции распределим эту ответственность, что никто не сможет от нее отвертеться, надо создавать целый механизм, потому что на одном человеке, как вы, это не сможет держаться вечно.
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