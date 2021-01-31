Александр Лукашенко – студентам: «Как вы могли не понять, что нам готовили с территории Польши и Литвы интервенцию?»

Евгений Поболовец, СТВ: Сейчас такое время – нужно многие моменты разъяснять и пояснять. Причем делать это глядя друг другу в глаза, чувствуя интонацию и настроение собеседника. Слишком много фейковой информации, за которой легко не разглядеть правду.

Причина, которую я уже озвучил и обсуждал даже с Натальей Ивановной, задавал вопрос. Причиной во многом является потеря связи с молодежью.

Александр Лукашенко:

У нас идет смена поколений. И если вы думаете, что мы, старшее поколение – ваших преподавателей, ваших родителей и я, и другие – позволим сломать то, что мы создавали, особенно последние четверть века, вы заблуждаетесь.

– Мы действительно хотим, чтобы было народное единство. Все-таки хотелось, чтобы власть была поближе и сама проявляла инициативу. Потому что в ином случае мы как энергичная молодежь прибегаем к альтернативным методам.

Александр Лукашенко:

Как вы могли не понять, что нам готовили с территории Польши и Литвы интервенцию? Я же пол-армии мобилизовал и бросил и сам туда уехал, в Гродненский регион. Потому что нам готовили вторую провокацию на границе. Как вы могли в это время против власти воевать? Инаугурацию не так провели! Трехметровыми заборами не огородили, как это, спасибо американцам, они продемонстрировали, как надо. А как бы вы на моем месте провели, когда мне накануне председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами (подробнее читайте здесь).