О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 3,5 часа. Именно столько длилось общение Президента страны со студентами БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Было приятно, что в некоторых вещах взгляды даже совпадают у меня с Президентом. Это очень громко звучит, но…

Очень было важно услышать вообще позицию Президента, потому что, ну, со стороны семьи мы и так это все слышали. А вот конкретно чтобы получить ответы из первоисточника, как это вообще видел глава государства, для меня это довольно ценная информация была.

Наверное, всех девушек, они вам ответят, что очень понравился вопрос касаемо воспитания. Потому что мы все взяли блокнотик и начали записывать.

Здравствуйте, меня зовут Лебедь Анастасия, я студентка второго курса факультета физической культуры. Есть ли у вас секреты воспитания детей и внуков?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть, Настя, записывай. Я делал то у него на глазах, что должен делать он.