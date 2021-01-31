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О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко

31 января 2021 20:24
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Новости Беларуси. 3,5 часа. Именно столько длилось общение Президента страны со студентами БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Сейчас такое время – нужно многие моменты разъяснять и пояснять. Причем делать это глядя друг другу в глаза, чувствуя интонацию и настроение собеседника. Слишком много фейковой информации, за которой легко не разглядеть правду.

Мы попросили поделиться ребят впечатлениями и собрали для вас самые яркие моменты той встречи

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О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-4

Было приятно, что в некоторых вещах взгляды даже совпадают у меня с Президентом. Это очень громко звучит, но…

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-7

Очень было важно услышать вообще позицию Президента, потому что, ну, со стороны семьи мы и так это все слышали. А вот конкретно чтобы получить ответы из первоисточника, как это вообще видел глава государства, для меня это довольно ценная информация была.

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-10

Наверное, всех девушек, они вам ответят, что очень понравился вопрос касаемо воспитания. Потому что мы все взяли блокнотик и начали записывать.

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-13

Здравствуйте, меня зовут Лебедь Анастасия, я студентка второго курса факультета физической культуры. Есть ли у вас секреты воспитания детей и внуков?

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть, Настя, записывай. Я делал то у него на глазах, что должен делать он.

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-19

О чем мечтает Президент Республики Беларусь?

О чём мечтает Президент и как правильно воспитывать детей? Ответил Александр Лукашенко-22

Александр Лукашенко:
Вот президентского ответа на этот вопрос у меня нет, честно. Но я не хочу – вот от обратного – чтобы то, что я сделал с вами вместе, когда-то исчезло и развалилась наша страна. Это очень актуально.

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# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Алена Сырова # Анастасия Лебедь # Фотофакт

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