Александр Лукашенко: «У меня много претензий к вузовским БРСМ»

Новости Беларуси. 29 января прошла встреча Александра Лукашенко со студентами БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 января прошла встреча Александра Лукашенко со студентами БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Александр Григорьевич, Гродно или Брест – кто? Брест или Гродно?
– Ты же начальник.
– А, я. Давайте… ну, конечно, курсант. Гродно.
– Вот тебе, Павел, и перераспределение Конституции, полномочий. Ее поставили здесь вести, она на меня все спихивает.
Полномочий, оказывается, не хватает и БРСМ. А именно эта организация призвана бороться за умы и сердца молодежи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо четко определить ту тематику, по которой мы будем работать. Ну, например, студенческие строительные отряды – это самое мощное движение, которое исторически осталось за молодежью. Ну, и другие подобные. Вот определили семь направлений, и общество должно знать, что БРСМ, наша массовая молодежная организация, занимается семью этими направлениями. По другим не обращайтесь, потому что это не наша компетенция. Это уже давно было сказано, но так и не сделали мы это так, как задумывалось. А это надо сделать.
У меня много претензий к вузовцам-БРСМ. Мною было поручено, как это когда-то было, чтобы ценили Союз молодежи, надо ему отдать полномочия определенные. В мое время студенческий молодежный комитет, который был в моем вузе – да и во всех вузах – решал вопросы общежития студентам, решал вопрос стипендий студентам.
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