Александр Лукашенко: «У меня много претензий к вузовским БРСМ»

– Александр Григорьевич, Гродно или Брест – кто? Брест или Гродно? – Ты же начальник. – А, я. Давайте… ну, конечно, курсант. Гродно. – Вот тебе, Павел, и перераспределение Конституции, полномочий. Ее поставили здесь вести, она на меня все спихивает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо четко определить ту тематику, по которой мы будем работать. Ну, например, студенческие строительные отряды – это самое мощное движение, которое исторически осталось за молодежью. Ну, и другие подобные. Вот определили семь направлений, и общество должно знать, что БРСМ, наша массовая молодежная организация, занимается семью этими направлениями. По другим не обращайтесь, потому что это не наша компетенция. Это уже давно было сказано, но так и не сделали мы это так, как задумывалось. А это надо сделать.

У меня много претензий к вузовцам-БРСМ. Мною было поручено, как это когда-то было, чтобы ценили Союз молодежи, надо ему отдать полномочия определенные. В мое время студенческий молодежный комитет, который был в моем вузе – да и во всех вузах – решал вопросы общежития студентам, решал вопрос стипендий студентам.