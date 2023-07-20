Константин Блохин о планах Запада: «Они пытаются довести демонизацию наших стран до абсолюта»

Григорий Азаренок, СТВ: На Владимира Путина уже несколько месяцев назад выписали этот дурацкий ордер Международного уголовного суда. Сейчас они продвигают это в отношении нашего Президента. Ваш взгляд, зачем им это надо? Зачем они это делают? Что они преследуют?

Константин Блохин, политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН:

Ну, цели и задачи понятны. Во-первых, они хотят демонизировать как Россию, так и Беларусь, чтобы санкции, военно-политическое давление в глазах международного сообщества были легитимны. Ведь невозможно пытаться сдерживать Россию и Беларусь, если не довести демонизацию до абсолюта. И из Лукашенко делают, конечно, такого восточноевропейского Саддама Хусейна. И очевидно, что их розовая мечта, их идея заключается в смене режима как в Беларуси, так и в России. Конечно, они приободрились с последними событиями, я имею в виду «Вагнер». Понятно, что они уже не скрывают всех своих фантазий, что они мечтают просто расчленить Россию на несколько частей, используют такой термин, как деколонизация.

Поэтому, конечно, уже Путин и Лукашенко – для них, можно сказать, перешли эту красную линию. Что интересно, ведь мы все прекрасно помним скандальное интервью бывшего главы контрразведки ЦРУ Джеймса Олсона, который за месяц до атаки беспилотника по Кремлю заявил, что для того, чтобы закончить войну в Украине, нужно ликвидировать Владимира Путина. Все мы помним скандальное интервью Байдена, который чуть ли не назвал Путина военным преступником, убийцей. Поэтому, конечно, они пытаются довести демонизацию наших стран до абсолюта.

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