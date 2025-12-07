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Новости по тегу #Константин Блохин

Между Зеленским и Трампом химии не возникло – политолог
07 декабря 2025 20:00

Между Зеленским и Трампом химии не возникло – политолог

Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов
07 декабря 2025 19:15

Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»
06 декабря 2025 14:04

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»

Разделение Украины на два куска Россию не устроит. Комментарий политолога
20 июля 2023 20:05

Разделение Украины на два куска Россию не устроит. Комментарий политолога

Почему для администрации Байдена главный конкурент – это Трамп? Рассказал политолог
20 июля 2023 19:42

Почему для администрации Байдена главный конкурент – это Трамп? Рассказал политолог

Константин Блохин о планах Запада: «Они пытаются довести демонизацию наших стран до абсолюта»
20 июля 2023 19:21

Константин Блохин о планах Запада: «Они пытаются довести демонизацию наших стран до абсолюта»