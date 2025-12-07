Новости по тегу #Константин Блохин

«Для Трампа важно выйти из Украины, потому что у Трампа другие внешнеполитические приоритеты. Для него главным экзистенциальным противником является не Россия, а Китай».
«Украина на этом фоне становится черной дырой, в которой пропадает вся американская, западная военная и финансовая помощь».
Смотрите в это воскресенье, 7 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
06 октября 2026 06:57
06 октября 2026 06:49
06 октября 2026 06:37
06 октября 2026 06:29
06 октября 2026 06:22
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24