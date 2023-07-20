«Будет большая сцена с LED-экраном». Гродно готов принять Игры СНГ – что подготовили для гостей?

Новости Беларуси. Ровно две недели остается до главного мультиспортивного события, хозяйкой которого в 2023 году стала Беларусь. II Игры стран СНГ впервые пройдут не только в столице, но и в 11 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 тысячи спортсменов из почти трех десятков государств – мы готовимся встретить на самом высоком уровне. Потому в Минске и регионах подготовка уже выходит на финишную прямую. Оргкомитет соревнований по всей стране проверяет готовность не только спортивных объектов, но и всей необходимой инфраструктуры. Галина Буро узнала, на каком этапе находится Гродно, который примет соревнования по тяжелой атлетике и хоккею на траве.

Обновленные фасады и территория, новый спортинвентарь. На этом поле для хоккея на траве тренируется и проводит соревнования титулованный гродненский клуб «Ритм». Их стадион – один из двух в стране, где есть возможность устраивать матчи в вечернее время. Зрительские трибуны на 1 200 болельщиков. Сейчас поле готовят под уменьшенный формат хоккея на траве 5 на 5 – именно такой вариант будет на II Играх стран СНГ. Игровую зону оградят бортами, поставят навесы для судей и экраны. Но самые сложные работы предстоят в Ледовом дворце.

Галина Буро, корреспондент:

Ледовую арену полностью переоборудуют для соревнований по тяжелой атлетике. Лед будет растоплен, уложат ковер, поставят помост. Арена будет разделена на две зоны: соревновательную и разминочную.

Такое превращение катка в помост для Гродно не впервые: четыре года назад также проходил квалификационный турнир по тяжелой атлетике к Олимпийским играм в Токио. Потому уверены: все получится на отлично. Но оргкомитет интересует не только сами спортивные арены, но и инфраструктура. Отремонтированные раздевалки для спортсменов, медпункт, пресс-комнаты, конференц-залы и судейские зоны. Ведь уровень предстоящих Игр высокий: только представителей официальных спортивных делегаций около 400 человек, плюс фанаты, болельщики и журналисты со всех стран.

Валерий Иванов, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации хоккея на траве:

Мы сегодня посетили все объекты, которые будут задействованы в Гродно и в Гродненской области. Оценку можно сделать, что в основном готовы, в основном! Но все-таки есть очень много вопросов, над которыми надо поработать. Сделаны поручения руководителям объектов. Я думаю, что Гродно в рейтинге проведения территорий этих спортивных соревнований займет достойное место. А потому задача проконтролировать и то, как в гостиницах с комфортом разместят спортсменов, тренеров, судей, рефери и медиков.

Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем отеле. Уверены: общий язык найдут с каждым, ведь персонал говорит на английском, испанском и немецком. Для участников Игр готовят двухместные и одноместные номера. Обсуждают каждую деталь, ведь из мелочей и формируется впечатление.

Юлия Сакович, начальник службы приема и размещения предприятия «Гроднотурист»:

У нас живут участники из Армении, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы. Должны приехать россияне, наши белорусы. Они будут проживать на нашей турбазе. Конечно же, мы, белорусы, люди очень гостеприимные, поэтому каждого спортсмена, каждого гостя встретим радушно. Они будут себя чувствовать как дома. Как дома, но все же с белорусским колоритом.

Спуститься на лифте в ресторан – здесь для делегаций будет организовано особое питание. Обещают, конечно, наши фирменные белорусские драники, но все же учтут вкусовые предпочтения представителей разных стран и конфессий.

Олеся Удот, исполняющая обязанности начальника службы общественного питания предприятия «Гроднотурист»:

Мы готовим полностью все по меню, то есть ассортиментный перечень всех национальных кухонь. И все же хотим, чтобы наши гости попробовали кухню именно нашу, белорусскую.

Обеспечат транспортное сообщение – каждые полчаса от гостиниц до мест проведения соревнований будут курсировать микроавтобусы для участников Игр. Задача милиции и МЧС – обеспечить высший уровень безопасности. Сейчас идет брендирование объектов, 20 билбордов устанавливают в городе и на республиканских трассах, плюс светодиодные экраны. На въезде в город гостей будет встречать ростовая фигура «Рыся» – талисмана Игр.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Мы организуем зону гостеприимства – это фан-зона, она будет находиться на Советской площади. Это будет большая сцена с LED-экраном, где мы организуем трансляции соревнований, также там будет организована трансляция церемонии открытия, церемонии закрытия. Будут еще работать и коллективы творческие, также будут работать со зрителями специальные комментаторы спортивные, будут разыграны всякие конкурсы с призами.