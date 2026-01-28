Издательство «Беларусь» отмечает 105-летие

«От культурного наследия к стратегии книгоиздания будущего». Задачи по дальнейшему развитию национального книгоиздания обсуждали 27 января за круглым столом эксперты отрасли, представители Министерства информации, ведущие историки и деятели культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на интеграции форматов: объединение традиционных печатных изданий с цифровыми технологиями обеспечит доступность книжного наследия для разных поколений. Уже более века читателей всех возрастов в нашей стране объединяет издательство «Беларусь». Ежегодно здесь выпускают около 100 наименований книг, которые служат важнейшим источником знаний и фундаментом патриотического воспитания. Основанное в 1921 году издательство не прекращало свою деятельность даже в очень сложные периоды истории.

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Даже в годы Великой Отечественной войны издательство продолжало свою работу. И главное, что характеризует издательство «Беларусь» сегодня – все то, что происходит у нас в стране, находит отражение на страницах наших книг. По нашим книгам можно изучать историю нашей страны, видеть преобразования, которые прошли за этот большой период. Мы гордимся этими достижениями. И главная цель наших книг – познакомить наших читателей с историей, с культурой, со знаменитыми людьми Беларуси.