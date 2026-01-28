Эстонцы вынуждены экономить почти на всём – люди опасаются скачков цен

Жители Эстонии опасаются нестабильной экономической ситуации в стране. Об этом говорят результаты опроса, проведенного европейской компанией по исследованию рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди стали более бережливы и осторожны в вопросе траты денег.

Почти 40 % респондентов признались, что в этом году они не планируют совершать покупок, требующих больших расходов. 20 % рассказали, что хотят сохранить свои сбережения, вложив их в недвижимость или сделав ремонт в доме, опасаясь очередного скачка цен на стройматериалы.

Почти все эстонцы назвали инфляцию самым тревожащим их фактором. Еще 40 % опрошенных рассказали, что их доходов хватает только на самые необходимые расходы.