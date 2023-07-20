Украли, разобрали на органы – вот какие байки придумывает Запад про детей Донбасса в Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог: Украсть ребенка. Все-таки взрослый мальчик, он знает, как его зовут, имя, фамилию, где он родился, кто его родители. И что, вот мы его украли, потом куда-то в мешок посадили каменный, он там сидит, ни с кем не общается, и такого ребенка нельзя найти, наверное, нельзя расспросить?

Григорий Азаренок, СТВ:

Анастасия Бенедисюк поехала в Донбасс к тем детям, которые уже у нас побывали на оздоровлении. То есть полностью не работает пропаганда. Одна из характеристик этого геноцида и все остальное, что без согласия родителей, что уже вранье, у нас согласие родителей – это первое, второе – что тут им промывают мозги и так далее. Что это значит? Андрей, вы как там промываете мозги? По-моему, я видел мероприятия с участием в том числе наших политологов, так они больше слушают этих детей. Самое главное, чтобы наши дети их тоже послушали.

Андрей Лазуткин:

У них, Григорий, нет единой версии. Первая версия – это ваша, что типа да, там промывают мозги, вторая версия – нет, они просто их убивают, разрезают на органы, там органы пересаживают политологам белорусским. То есть вот они пока не определились, что нам надо инкриминировать. Ну, типа дети пропадают. Латушко, который открывал рот по заданиям польских спецслужб, мы это знаем, он уже вот пытается вторую версию продвигать, что дети поехали в Беларусь и пропали. А как они зникли? Наверное, им паспорта поменяли, дали легенду, новое имя, фамилию. Или разобрали на запчасти, наверное более страшная версия, потому что у них есть стереотипы на Западе еще со времен Югославии. Что такое Восточная Европа наша? Это банды, это преступности, это разборка людей на органы – что в Украине происходило последние лет 15. Это все они сейчас будут нам шить, что типа в Беларуси дети пропали, потому что, Григорий, посмотрите, он хромал раньше, а теперь он ходит, как зайчик, побежал по дорожке, потому что, наверное, что-то ему пересадили.

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