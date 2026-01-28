Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества

Восстановить забытые и открыть новые имена. Витебский областной методический центр народного творчества получил грант Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его направят на реставрацию произведений наивного искусства. Таким термином характеризуют работы непрофессиональных художников.

Только в фондах областного центра хранится около 300 произведений мастеров-любителей. Это живопись, резьба по дереву, расписные ковры – работы, собранные в экспедициях на протяжении многих лет и признанные нематериальной историко-культурной ценностью страны.

Здесь представлены как «маляванки» безымянных авторов, так и произведения известных художников-самоучек. Особая гордость коллекции – оригинал «маляванага дывана» Язепа Дроздовича. Самому старому экспонату – более 100 лет.

Многие работы создавались на подручных материалах и сегодня нуждаются в восстановлении. Полученный грант позволит привлечь профессиональных реставраторов из других городов, а также создать электронный каталог, который откроет нематериальные ценности Витебской области для широкой аудитории.