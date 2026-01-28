Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества
Восстановить забытые и открыть новые имена. Витебский областной методический центр народного творчества получил грант Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его направят на реставрацию произведений наивного искусства. Таким термином характеризуют работы непрофессиональных художников.
Только в фондах областного центра хранится около 300 произведений мастеров-любителей. Это живопись, резьба по дереву, расписные ковры – работы, собранные в экспедициях на протяжении многих лет и признанные нематериальной историко-культурной ценностью страны.
Здесь представлены как «маляванки» безымянных авторов, так и произведения известных художников-самоучек. Особая гордость коллекции – оригинал «маляванага дывана» Язепа Дроздовича. Самому старому экспонату – более 100 лет.
Многие работы создавались на подручных материалах и сегодня нуждаются в восстановлении. Полученный грант позволит привлечь профессиональных реставраторов из других городов, а также создать электронный каталог, который откроет нематериальные ценности Витебской области для широкой аудитории.
Анна Перлина, заведующая сектором по выставочной деятельности Витебского областного методического центра народного творчества:
Грант нашего Президента, конечно, очень поддержит нас при оформлении работ, их реставрации. Но на этом работа наша не закончится, а только начнется. Мы планируем наши работы экспонировать не только в нашей стране, но также и за рубежом. Провести серию мастер-классов и для детей, и для желающих, и для любителей инзитного творчества.
Отметим, девять лет назад Витебский областной центр народного творчества уже был удостоен гранта Президента Беларуси. Благодаря поддержке главы государства тогда была создана коллекция реконструкций традиционного народного костюма.