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Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества

28 января 2026 06:51
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Восстановить забытые и открыть новые имена. Витебский областной методический центр народного творчества получил грант Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его направят на реставрацию произведений наивного искусства. Таким термином характеризуют работы непрофессиональных художников.

Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества-2

Только в фондах областного центра хранится около 300 произведений мастеров-любителей. Это живопись, резьба по дереву, расписные ковры – работы, собранные в экспедициях на протяжении многих лет и признанные нематериальной историко-культурной ценностью страны. 

Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества-4

Здесь представлены как «маляванки» безымянных авторов, так и произведения известных художников-самоучек. Особая гордость коллекции – оригинал «маляванага дывана» Язепа Дроздовича. Самому старому экспонату – более 100 лет. 

Многие работы создавались на подручных материалах и сегодня нуждаются в восстановлении. Полученный грант позволит привлечь профессиональных реставраторов из других городов, а также создать электронный каталог, который откроет нематериальные ценности Витебской области для широкой аудитории.

Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества-6

Анна Перлина, заведующая сектором по выставочной деятельности Витебского областного методического центра народного творчества:
Грант нашего Президента, конечно, очень поддержит нас при оформлении работ, их реставрации. Но на этом работа наша не закончится, а только начнется. Мы планируем наши работы экспонировать не только в нашей стране, но также и за рубежом. Провести серию мастер-классов и для детей, и для желающих, и для любителей инзитного творчества. 

Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества-8

Отметим, девять лет назад Витебский областной центр народного творчества уже был удостоен гранта Президента Беларуси. Благодаря поддержке главы государства тогда была создана коллекция реконструкций традиционного народного костюма. 

# Культура Беларуси # Белорусские традиции # Искусство

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