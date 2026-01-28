Последствия «Леони» – число обращений в трамвпункты возросло в 4 раза в Гродно

В Гродно почти в четыре раза возросло число обращений в травматологический пункт больницы скорой помощи. Около сотни человек получили гололедные травмы. Сложившаяся ситуация – результат последствий циклона «Леони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложные погодные условия привели к обледенению пешеходных зон и уличной сети.

Коммунальщики ведут круглосуточную борьбу с гололедицей, однако не лишним будет проявить осторожность. Гололедная травма возглавляет топ обращений в больницу. Медики констатируют у пациентов растяжения связок, переломы конечностей, а также ушибы, в том числе головы. Из-за большого количества обращений в клинике открыли дополнительный кабинет приема.

Вышла на работу, прямо на ступеньках в подъезде поскользнулась, упала на спину, приползла домой, сын вызвал скорую. Оказалось, что очень сильный ушиб позвоночника и грудной клетки.

Шла, поскользнулась на руку – перелом руки. Долго будет заживать, это не как у молодых людей. Более 940 минчан получили гололедные и холодовые травмы с начала зимы.