Украинские дети попадают в Европу и США. Вот что их там ждёт
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим войну идей, контрнаступ киевского режима и что будет после него. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Что касается Европы, мы работали по нашему профилю, по усыновлению, например.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас же запрещено в Беларуси Штатом усыновлять.
Андрей Лазуткин:
Все не так просто. Были всякие там дети Чернобыля...
Григорий Азаренок:
Светка ездила, явно тоже там занималась.
Андрей Лазуткин:
Хорошо, если она съездила, поела, попила вкусно и вернулась… Как вот люди, не знаю, машину выбирают. Вот обкатка должна быть. Посмотреть, как там машина едет, вот все ли там не гремит, не скрипит, здоровый ли ребенок, им же медосмотр делали определенный. А дальше… На Западе нереально установить ребенка в своей стране, потому что там очень мало сирот. Можно китайченка, можно негритенка, вьетнамца какого-нибудь. Если белый ребенок, да еще маленький, которого можно все-таки воспитать в обществе западном, чтобы он там адаптировался, – это огромные бабки. То есть вы приходите ко мне и говорите: я хочу вот такого ребенка из Восточной Европы, белого, здорового, пожалуйста, его подберите. В идете в благотворительный фонд, там организуете какую-нибудь программу – помощь деткам чернобыльским или просто там демократия за юность – что-нибудь такое красивое. Дальше вы едете с этими грантами в Беларусь, тут находитесь. Да, пожить за границей красиво, здорово, западники все оплачивают, чего не поехать. И вот таких вот детей вы постепенно присматриваете. Потом вы договариваете с нашими госструктурами, а кого вот можно, кого нельзя.
Григорий Азаренок:
Денюшку занести иногда.
Андрей Лазуткин:
Да, ну потому что ну как, вам же заплатят, но это же нигде не пройдет по бумагам. То есть вы через личные контакты, связи подбираете детей, дальше западники оплачивают, и все счастливы – ребенок обрел новый дом. Все прекрасно. То есть из нашей дремучей и мерзкой страны он уехал в прекрасный Запад, где ювенальная юстиция, где он подрастет, узнает, кем надо быть: мальчиком или девочкой. Последние лет десять безумие начинается со сменой пола и всего, но у них всегда была эта ювенальная юстиция.
Григорий Азаренок:
Да, страшная там история. Бывало, что русские бабы выходили замуж за каких-нибудь финнов, шведов, это вот там особенно развито.
Андрей Лазуткин:
Да, Григорий, смысл не в том, что там ребенка заставляют переодеваться, а если ты его там не переодел в девочку, то у тебя его забрали. Это банальная бытовуха, то есть вот ты громко включил телевизор вечером – нет мандарина. В машине ты закрыл ребенка, пошел в магазин. О, все, это жесткое нарушение, ребенка изымают из семьи, дальше его усыновляют в упрощенном порядке. Нафига ехать и куда-то заносить деньги в Беларусь, если можно там сразу ребенка отобрать. И вот сюрприз-сюрприз. А потом да, вперед, судись с этим мужем-финном. Муж там адвоката наймет, а ты кого здесь наймешь? Гараж продашь, чтобы там судиться? Посмотрим еще.
Григорий Азаренок:
Потом, как правило, этих детей содержат в каких-то психушках, рассказывают: твоя мама русская, она из мафии, она там бандита, она там еще чего-то.
Андрей Лазуткин:
Да, а если такой ребенок не прижился, Григорий, потому что мамка – бандитка у тебя, ты ее больше не увидишь, надо жить с папкой-финном, например. Я поздравляю, так тебя, как собаку, сдадут там в какой-нибудь приют или переусыновят еще раз. Знаете, не подошел ребенок, так получилось, поэтому все цинично, все это грязно, и то, что в Беларуси пытаются шить в 2023 году какие-то вещи, которые у вас там со времен Югославии, отвратительно.
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