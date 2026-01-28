На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ

Беларусь подводит итоги масштабной пятилетки в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» демонстрирует устойчивые результаты. Ключевое достижение – 100-процентное обеспечение населения качественной питьевой водой.

Чистая вода в каждом кране – задача, которая еще несколько лет назад требовала значительных инвестиций и системных решений, сегодня выполнена. За прошедшую пятилетку в стране построено более тысячи станций обезжелезивания, а темпы обновления водопроводных сетей ежегодно составляют не менее 3 %.

Ирина Ровбо, генеральный директор ГПО «Белводоканал»:

Системная работа будет продолжена и в следующей пятилетке. Больше она будет направлена на обеспечение бесперебойного оказания услуги водоснабжения и водоотведения, чтобы люди испытывали меньше перебои водоснабжения, неудобства, заявки исполнялись в срок и быстро.

В результате централизованным качественным водоснабжением обеспечены свыше 8 миллионов жителей страны. При этом работа не останавливается: акцент смещается на повышение надежности систем, оперативность реагирования и стабильное качество воды. Вместе с тем программа охватывает не только водоснабжение – она включает комплексное развитие коммунальной инфраструктуры.

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Сегодня государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» содержит четыре подпрограммы: «Благоустройство», «Чистая вода», «Ремонт жилья» и «Сокращение неликвидного арендного жилья». Если мы хотим говорить о понижении затрат, то они осуществляются путем, допустим, оснащения жилых домов системами автоматизации и диспетчеризации. Дистанционный съем показаний.