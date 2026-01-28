Сотрудники милиции с администрацией Минска запустили проект «Безопасное пространство»

Повышение цифровой грамотности, профилактика мошенничества и обучение правилам безопасного поведения в Сети. На базе Минского государственного дворца детей и молодежи запустили уникальный проект ГУВД «Безопасное пространство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива объединяет несколько направлений: противодействие педофилии, незаконному обороту наркотиков и безопасность в интернете. Локацию оснастили программно-аппаратным комплексом «Вишинг» – он позволяет отработать основные сценарии, связанные с мошенничеством в Сети.

В целом проект разработан в интерактивном формате: используются VR-очки, интерактивы, игры и тесты на планшетах, а еще тематические фильмы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы понимаем, что те технологии, которые здесь применяются – технологии искусственного интеллекта, технологии погружения в реальность – они воздействуют прежде всего на эмоциональную сферу, на сознание молодых людей, ребят, школьников и оставляют эту информацию у них в сознании.