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Сотрудники милиции с администрацией Минска запустили проект «Безопасное пространство»

28 января 2026 06:33
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Повышение цифровой грамотности, профилактика мошенничества и обучение правилам безопасного поведения в Сети. На базе Минского государственного дворца детей и молодежи запустили уникальный проект ГУВД «Безопасное пространство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотрудники милиции с администрацией Минска запустили проект «Безопасное пространство»-2

Инициатива объединяет несколько направлений: противодействие педофилии, незаконному обороту наркотиков и безопасность в интернете. Локацию оснастили программно-аппаратным комплексом «Вишинг» – он позволяет отработать основные сценарии, связанные с мошенничеством в Сети. 

Сотрудники милиции с администрацией Минска запустили проект «Безопасное пространство»-4

В целом проект разработан в интерактивном формате: используются VR-очки, интерактивы, игры и тесты на планшетах, а еще тематические фильмы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы понимаем, что те технологии, которые здесь применяются – технологии искусственного интеллекта, технологии погружения в реальность – они воздействуют прежде всего на эмоциональную сферу, на сознание молодых людей, ребят, школьников и оставляют эту информацию у них в сознании. 

Сотрудники милиции с администрацией Минска запустили проект «Безопасное пространство»-6

Проект создан сотрудниками милиции при поддержке городской администрации. Главная цель площадки – рассказать детям и подросткам об опасностях, которые подстерегают их интернете, и научить самостоятельно защищаться от угроз.

# Милиция Беларуси # Интернет # Андрей Стригельский # Дети

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