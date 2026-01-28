98 тыс. человек потеряли работу в Польше за 2025 год

По данным органов по трудоустройству, работу потеряли почти 98 тысяч человек – это самый высокий показатель с момента мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и в три раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщило крупное польское издание. Лидером по числу увольнений стала почта. Там в течение 2025 года рабочих мест лишились около 50 тысяч человек. В этом списке также железные дороги, ряд крупнейших экспортеров и производителей мебели.

Причина – возросшие расходы на производство, услуги и падение спроса. По мнению экспертов, в наступившем 2026-м ситуация не изменится. Только в одном Силезском воеводстве сообщили о намерении компаний в ближайшее время сократить несколько тысяч человек.