Прямой эфир

«Досудебное решение споров». Чем полезен брачный договор?

20 июля 2023 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов необязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Брачный договор помогает?

«Досудебное решение споров». Чем полезен брачный договор?-1

Мария Таловыря, адвокат Минской коллегии адвокатов:
Я считаю, что это культура вообще брачных отношений. Законодатель и судебная практика исходит из того, что супруги могут решить все вопросы, касаемые имущественных и неимущественных отношений, другими правовыми институтами. Такие, как, например, брачный договор либо соглашение о разделе имущества, нотариально заверенное. То есть досудебное решение споров, если вдруг они возникают, может быть по взаимному согласию решено самими супругами. По взаимному, обоюдному согласию, безусловно. Брачный договор, как тот инструмент может предусмотреть в себе массу вопросов, касаемо не только имущественных отношений, но в том числе общения с детьми, алиментов.

«Женщина остается без денег». Может ли неработающая супруга рассчитывать на долю имущества при разводе – подробнее здесь.

# Развод # общество # Михаил Свито # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские дети попадают в Европу и США. Вот что их там ждёт
20 июля 2023 19:05

Украинские дети попадают в Европу и США. Вот что их там ждёт

«Будет большая сцена с LED-экраном». Гродно готов принять Игры СНГ – что подготовили для гостей?
20 июля 2023 19:00

«Будет большая сцена с LED-экраном». Гродно готов принять Игры СНГ – что подготовили для гостей?

«Любые спортивные инициативы поддерживаются». Солигорск принял эстафету в марафоне «Навстречу II Играм стран СНГ»
20 июля 2023 18:49

«Любые спортивные инициативы поддерживаются». Солигорск принял эстафету в марафоне «Навстречу II Играм стран СНГ»