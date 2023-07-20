«Досудебное решение споров». Чем полезен брачный договор?

Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов необязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Мария Таловыря, адвокат Минской коллегии адвокатов:

Я считаю, что это культура вообще брачных отношений. Законодатель и судебная практика исходит из того, что супруги могут решить все вопросы, касаемые имущественных и неимущественных отношений, другими правовыми институтами. Такие, как, например, брачный договор либо соглашение о разделе имущества, нотариально заверенное. То есть досудебное решение споров, если вдруг они возникают, может быть по взаимному согласию решено самими супругами. По взаимному, обоюдному согласию, безусловно. Брачный договор, как тот инструмент может предусмотреть в себе массу вопросов, касаемо не только имущественных отношений, но в том числе общения с детьми, алиментов.