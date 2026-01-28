Пособие по уходу за ребёнком до 3 лет увеличится в Беларуси с 1 февраля

Белорусов с 1 февраля, по традиции, ждут важные изменения. Так, увеличится размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибавка составит около 7,5 %. Новые суммы будут действовать по 31 июля 2026 года.

Пособие на первого ребенка составит 1 000 рублей, на второго и последующих детей – 1 143, а на ребенка-инвалида – 1 286 рублей. Кроме того, с 1 февраля увеличится размер государственного пособия семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума. Рост составит 1,2 %.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Такими пособиями охвачены свыше 153 тысяч детей. Например, самое значимое пособие – это единовременное пособие в связи с рождением ребенка. При рождении первого ребенка составит практически 5 000 рублей, а при рождении второго и последующих детей – 7 000 рублей.

Размеры пособий перерасчитываются, как правило, в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников республики и увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет пересчитывается с 1 февраля и с 1 августа. Иные пособия пересчитываются ежеквартально.