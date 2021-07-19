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Участница «Славянского базара» из Латвии: дружба народов – это здорово

19 июля 2021 19:02
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Новости Беларуси. Интернациональное шоу объединило 33 страны. Связующая нить – музыка. И уже в порядке вещей, что артистка из Латвии поет «Червону руту» на белорусской сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница «Славянского базара» из Латвии: дружба народов – это здорово-1

Юлия Майер, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2021» (Латвия):
Дружба народов – это здорово. Песня «Червона рута», я считаю, народная. Ее действительно знает и любит каждый, и с первых аккордов она заставляет танцевать, веселиться.

Участница «Славянского базара» из Латвии: дружба народов – это здорово-4

Такой микс традиций еще раз подтвердил, что для музыки нет границ.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Юлия Майер # Фотофакт

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