Участница «Славянского базара» из Латвии: дружба народов – это здорово

Новости Беларуси. Интернациональное шоу объединило 33 страны. Связующая нить – музыка. И уже в порядке вещей, что артистка из Латвии поет «Червону руту» на белорусской сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интернациональное шоу объединило 33 страны. Связующая нить – музыка. И уже в порядке вещей, что артистка из Латвии поет «Червону руту» на белорусской сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Майер, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2021» (Латвия):
Дружба народов – это здорово. Песня «Червона рута», я считаю, народная. Ее действительно знает и любит каждый, и с первых аккордов она заставляет танцевать, веселиться.
Такой микс традиций еще раз подтвердил, что для музыки нет границ.
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