Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Алена Сырова, СТВ:

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