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Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»

19 июля 2021 15:55
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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Алена Сырова, СТВ:
Каждый день всплывают новые шокирующие факты. Ольга, что из свежего вы можете нам рассказать?

Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»-1

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Мне даже, наверное, сложно что-то разделить. И будет ли это свежим? Все повторяется, на самом деле. Мы, как и ранее, сейчас отслеживаем и видим. Несмотря на то, что протестная активность ушла в интернет, в дворовые чаты, работа правоохранительных органов не остановилась. Как работали, как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах, которые на сегодняшний день несут хотя бы частицы.

# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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