Юрий Воскресенский: основная часть выходивших на протесты искренне заблуждалась. Есть параллель с Украиной
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Во время так называемого мятежа по две стороны мы находились: мы – на одной, вы – на второй стороне. Движение было иностранных государств к вам для того, чтобы оказать помощь моральную, финансовую? Силовую – наверное, вряд ли. А все остальное?
Юрий Воскресенский, политолог:
Если такое движение и было, то явно оно происходило в каком-то узком круге доверенных лиц, как говорят, – устойчивая формулировка. Основная часть выходивших на протесты, десятков тысяч людей, действительно заблуждалась, искренне заблуждалась. Это также параллель – очень корректно – с Украиной, как выходили люди, уставшие от коррупционера. А в результате они потеряли часть территории Украины, и в результате только по официальным данным 15 тысяч погибших. Если сейчас в приватных беседах спрашиваешь украинцев, они говорят: «Слушайте, лучше бы был коррупционер Янукович». Мы же были небитые.
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