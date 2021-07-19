Юрий Воскресенский: основная часть выходивших на протесты искренне заблуждалась. Есть параллель с Украиной

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Во время так называемого мятежа по две стороны мы находились: мы – на одной, вы – на второй стороне. Движение было иностранных государств к вам для того, чтобы оказать помощь моральную, финансовую? Силовую – наверное, вряд ли. А все остальное?