Прямой эфир

Клишевич: наш глава государства поздравляет с праздниками и народ Украины, и народ Польши. Это близкие нам люди

04 сентября 2023 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.

Кирилл Казаков, СТВ:
Народное единство отвергает радикализм. Но это мое мнение, мое личное. Я считаю, когда народ един и силен, он может прощать. Насколько наш Президент силен, что он никогда в жизни не сказал, что какая-то нация плохая: это наши украинцы, это наши поляки, это наши литовцы.

Клишевич: наш глава государства поздравляет с праздниками и народ Украины, и народ Польши. Это близкие нам люди-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
А мы разве говорим?

Кирилл Казаков:
Нет-нет, просто он и понимая, что власти этих стран, элиты делают все возможное, чтобы очернить его лично, даже не Беларусь, его лично. Он все это дело, потому что силен и мудр, прощает, понимая, что он своим поведением, своими мыслями объединяет вокруг себя.

Клишевич: наш глава государства поздравляет с праздниками и народ Украины, и народ Польши. Это близкие нам люди-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Потому что он действительно народный Президент, в отличие от их искусственных, посаженных из-за границы клоунов. Не делает искусственно образ врага из какого-то народа – вот то, о чем я говорил.

Кирилл Казаков:
Даже в этой истории, в которой как бы надо было это делать.

Сергей Клишевич:
Наш глава государства поздравляет с праздниками вот недавно и народ Украины с Днем Независимости, и народ Польши, и другие народы, потому что это близкие нам люди. А их политика – искусственно насаженные Америкой марионетки.

Алена Сырова, СТВ:
Нам было бы проще рассказать эту историю, что все плохие, мы хорошие, мы освобождали свои земли, те оккупанты плохие.

Вячеслав Данилович:
Касательно Западной Беларуси, освобождали от несправедливой Польской власти. Потому что не было там справедливости в отношении белорусов.

Кирилл Казаков:
Слушайте, если даже семейные истории брать, у меня в семье у жены там осадники остались на территории Беларуси жить. Это люди, приехавшие сюда по поручению польского правительства, чтобы развивать эти земли, осадники польские остались в районе Бобруйска. И, собственно говоря, жили, и все нормально было, остались в Беларуси и стали белорусами. Ведь поляки то этнические в Пинске есть?

Клишевич: наш глава государства поздравляет с праздниками и народ Украины, и народ Польши. Это близкие нам люди-7

Юрий Бушик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома:
Конечно.

Алена Сырова:
И как они? В двух словах. Наши поляки?

Юрий Бушик:
Ну, конечно. Дело в том, что и поляки те же, они и вступали в Красную армию и в 1944 году, и в 1941 году.

Читайте также:

Данилович: войны между СССР и Польшей не было. Это признавало и само польское правительство в 1939-м

«Надо изучать, пропагандировать и рассказывать». Можно ли достучаться до молодежи с помощью кино?

«На другом берегу» – о чем картина и почему обязательно стоит пойти? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

# День народного единства # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Сергей Клишевич # Вячеслав Данилович # Юрий Бушик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Воскресенский предложил начать отмечать день основания БССР в Беларуси
04 сентября 2023 18:25

Воскресенский предложил начать отмечать день основания БССР в Беларуси

«Вводим их в исторический экскурс и расставляем все точки над i». Как воспитывают белорусскую молодёжь?
04 сентября 2023 18:24

«Вводим их в исторический экскурс и расставляем все точки над i». Как воспитывают белорусскую молодёжь?

Лукашенко: мы не будем иметь скоро и килограмма свинины, чтобы приготовить на природе «шашлычок под коньячок»
04 сентября 2023 18:13

Лукашенко: мы не будем иметь скоро и килограмма свинины, чтобы приготовить на природе «шашлычок под коньячок»