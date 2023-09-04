Клишевич: наш глава государства поздравляет с праздниками и народ Украины, и народ Польши. Это близкие нам люди

Кирилл Казаков, СТВ : Народное единство отвергает радикализм. Но это мое мнение, мое личное. Я считаю, когда народ един и силен, он может прощать. Насколько наш Президент силен, что он никогда в жизни не сказал, что какая-то нация плохая: это наши украинцы, это наши поляки, это наши литовцы.

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу « По существу » ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.

Кирилл Казаков: Нет-нет, просто он и понимая, что власти этих стран, элиты делают все возможное, чтобы очернить его лично, даже не Беларусь, его лично. Он все это дело, потому что силен и мудр, прощает, понимая, что он своим поведением, своими мыслями объединяет вокруг себя.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Потому что он действительно народный Президент, в отличие от их искусственных, посаженных из-за границы клоунов. Не делает искусственно образ врага из какого-то народа – вот то, о чем я говорил.

Кирилл Казаков:

Даже в этой истории, в которой как бы надо было это делать.

Сергей Клишевич:

Наш глава государства поздравляет с праздниками вот недавно и народ Украины с Днем Независимости, и народ Польши, и другие народы, потому что это близкие нам люди. А их политика – искусственно насаженные Америкой марионетки.

Алена Сырова, СТВ:

Нам было бы проще рассказать эту историю, что все плохие, мы хорошие, мы освобождали свои земли, те оккупанты плохие.

Вячеслав Данилович:

Касательно Западной Беларуси, освобождали от несправедливой Польской власти. Потому что не было там справедливости в отношении белорусов.

Кирилл Казаков:

Слушайте, если даже семейные истории брать, у меня в семье у жены там осадники остались на территории Беларуси жить. Это люди, приехавшие сюда по поручению польского правительства, чтобы развивать эти земли, осадники польские остались в районе Бобруйска. И, собственно говоря, жили, и все нормально было, остались в Беларуси и стали белорусами. Ведь поляки то этнические в Пинске есть?