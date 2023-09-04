Данилович: войны между СССР и Польшей не было. Это признавало и само польское правительство в 1939-м

Кирилл Казаков, СТВ:

В сентябре у нас появился новый государственный праздник – День народного единства. Мы уже два раза разговаривали здесь, что мы должны каким-то образом заложить и ментальную, и идеологическую, и историческую основы под эту дату, чтобы наполнить ее каким-то смыслом. Потому что для очень многих людей, социологи посчитали, каким образом люди к этому празднику относятся. Очень по-разному, действительно. И несмотря на то, что у нас еще с советских времен улица 17 Сентября на западе Беларуси – это нормальное явление, на востоке эта дата воспринимается не так органично. Мне кажется, что когда мы подкладываем чисто историческую основу, она такова, что мы освобождали свою землю. Уже много раз мы говорим одну вещь: это была польская оккупация. Об этом действительно сейчас говорят открыто, хотя я понимаю, что какое-то время назад мы скрывали это, потому что вроде как соседи даны Богом, зачем с ними ругаться. Но сейчас четко говорим: это была польская оккупация. Это, по сути, образ какого-то врага, пускай врага в историческом прошлом. В Европе соседи постоянно друг с другом спорили, добивались чего-то.

Собственно говоря, у нас здесь та же самая история. Мы победили в этой маленькой победоносной войне, мы объединили две части государства. И мы почему-то это каким-то образом забываем. Мы народное единство воспринимаем неким агулом таким. Оно просто должно быть. Вот почему история Великой Отечественной войны более понятна – пришли враги, мы оборонялись, освободили, победили. А здесь чего-то освободили и не до конца понятно у кого. Может, нам провести некую линию и выстроить – вот тогда в это время это был у нас враг. Я прекрасно понимаю, что оценивать историческую личность лучше в том сегменте исторического времени, в котором она находилась. Сталин для Беларуси герой или нет? И когда Сталина обвиняют в том, что он диктатор, никто не говорит о том, что такой же диктатор Пилсудский, такой же диктатор литовский президент Сметона. Для того времени это была вот такая геополитическая игра. Я прав или нет?