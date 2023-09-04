Данилович: войны между СССР и Польшей не было. Это признавало и само польское правительство в 1939-м

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.
Кирилл Казаков, СТВ:
В сентябре у нас появился новый государственный праздник – День народного единства. Мы уже два раза разговаривали здесь, что мы должны каким-то образом заложить и ментальную, и идеологическую, и историческую основы под эту дату, чтобы наполнить ее каким-то смыслом. Потому что для очень многих людей, социологи посчитали, каким образом люди к этому празднику относятся. Очень по-разному, действительно. И несмотря на то, что у нас еще с советских времен улица 17 Сентября на западе Беларуси – это нормальное явление, на востоке эта дата воспринимается не так органично. Мне кажется, что когда мы подкладываем чисто историческую основу, она такова, что мы освобождали свою землю. Уже много раз мы говорим одну вещь: это была польская оккупация. Об этом действительно сейчас говорят открыто, хотя я понимаю, что какое-то время назад мы скрывали это, потому что вроде как соседи даны Богом, зачем с ними ругаться. Но сейчас четко говорим: это была польская оккупация. Это, по сути, образ какого-то врага, пускай врага в историческом прошлом. В Европе соседи постоянно друг с другом спорили, добивались чего-то.
Собственно говоря, у нас здесь та же самая история. Мы победили в этой маленькой победоносной войне, мы объединили две части государства. И мы почему-то это каким-то образом забываем. Мы народное единство воспринимаем неким агулом таким. Оно просто должно быть. Вот почему история Великой Отечественной войны более понятна – пришли враги, мы оборонялись, освободили, победили. А здесь чего-то освободили и не до конца понятно у кого. Может, нам провести некую линию и выстроить – вот тогда в это время это был у нас враг. Я прекрасно понимаю, что оценивать историческую личность лучше в том сегменте исторического времени, в котором она находилась. Сталин для Беларуси герой или нет? И когда Сталина обвиняют в том, что он диктатор, никто не говорит о том, что такой же диктатор Пилсудский, такой же диктатор литовский президент Сметона. Для того времени это была вот такая геополитическая игра. Я прав или нет?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Безусловно, прежде всего надо отметить то, что состояния войны между Советским Союзом и Польшей не было. Это признавало и само тогдашнее польское правительство, достаточно вспомнить приказ маршала Рыдз-Смиглы, который говорил, что состояния войны с Советами нет, с Советами не воевать, а при соприкосновении с польскими войсками договариваться о выводе на нейтральную территорию, в Румынию или Венгрию. То есть войны как таковой не было. Если угодно, тут речь шла о том, что Красная армия взяла под свою защиту белорусов и украинцев, которые проживали на территории межвоенной Польши результатом Рижского мирного договора, который был несправедливым в отношении Беларуси и Украины тоже. Но здесь на что надо проакцентировать и обратить внимание: мы должны смотреть на то, что происходило в то время в мире. И если смотреть на то, что происходило, договор о ненападении между Советским Союзом и Германией не был чем-то экстраординарным, из ряда вон. И даже тот секретный протокол о разделе сфер влияния в Европе, это тоже не было ноу-хау Советского Союза. Договор о ненападении с нацистской Германией СССР заключил последней европейской страной фактически. А первый подобный договор заключила в 1934 году Польша. И потом же, в 1938 году, она поучаствовала в разделе Чехословакии, тоже у нее было тайное соглашение о разделе Германией Чехословакии. Она получила Тешинскую область.
Читайте также:
«Трэба павышаць градус беларускамоўнасці грамадства». Наколькі запатрабавана мова сярод вучняў?
В Минобразования рассказали, появится ли в Беларуси единая школьная форма для всех учащихся
Марзалюк: есть учебники хорошие, есть не очень хорошие, но линейка учебников совершенствуется