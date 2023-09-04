«На другом берегу» – о чём картина и почему обязательно стоит пойти? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу « По существу » ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.

Алена Сырова, СТВ:

О Великой Отечественной войне знают много, но отчасти потому что об этом много говорят, в том числе не только в аудиториях и классах, но и с киноэкранов, да и о других исторических периодах. И тогда многие люди действительно изучают историю, глядя на художественное произведение.

Кирилл Казаков, СТВ:

Визуальной символики в городе много: памятники, улицы, площади. Кино много снято. Улица 17 Сентября в каждом западном городе.

Алена Сырова:

У нас первая ласточка должна в скором времени выйти на экраны. Я говорю сейчас о фильме «На другом берегу», который посвящен тем событиям, если я правильно поняла...

Кирилл Казаков:

1925 год, события в этом году развивались.