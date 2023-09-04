«На другом берегу» – о чём картина и почему обязательно стоит пойти? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»
Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.
Алена Сырова, СТВ:
О Великой Отечественной войне знают много, но отчасти потому что об этом много говорят, в том числе не только в аудиториях и классах, но и с киноэкранов, да и о других исторических периодах. И тогда многие люди действительно изучают историю, глядя на художественное произведение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Визуальной символики в городе много: памятники, улицы, площади. Кино много снято. Улица 17 Сентября в каждом западном городе.
Алена Сырова:
У нас первая ласточка должна в скором времени выйти на экраны. Я говорю сейчас о фильме «На другом берегу», который посвящен тем событиям, если я правильно поняла...
Кирилл Казаков:
1925 год, события в этом году развивались.
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
События непосредственно в 1925 году, как белорусы, которые остались на той территории, жили, как их пытались ассимилировать поляки.
Кирилл Казаков:
14 сентября на экранах кинотеатров, правильно?
Юрий Алексей:
Да, мы всех приглашаем. Обязательно нужно посмотреть. Как они относились к нашей религии.
Кирилл Казаков:
Этот фильм, когда мы говорили о нем еще с предыдущим директором «Беларусьфильма», он нам озвучивал его под рабочим названием «Мы» в конечном счете на постерах будет другое. Почему такое решение приняли, чтобы не было прямой отсылки, вызвать больший интерес у зрителя, интригу создать?