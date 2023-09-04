«Вводим их в исторический экскурс и расставляем все точки над i». Как воспитывают белорусскую молодёжь?
Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, господа, мы живем в такой момент, когда время настолько быстротечно. Не читают люди «Войну и мир», к сожалению. TikTok, Instagram.
Юрий Воскресенский, политолог:
С учетом того, что в 2020 году произошла перезагрузка правильная, и с учетом того, что времени мало, надо в сфере идеологической работы не допускать такие ошибки, про которые сказал Никита. То есть одно дело, да, у нас есть и некоторые авторы истории учебника истории белорусской государственности, которые с БЧБ на лбу кричали: во славу Позняка! На митингах, такие видео даже есть. Но потом они стали на опору государства и показали себя настоящими бойцами. То же самое все люди, которые стали на правильную сторону в 2020 году, когда они провели такой трехлетний марафон бойцов – это одно. Но когда они, Никита говорит, отсиделись и еще пропагандируют не то, а то, что выпадает из нашей идеологической канвы с учетом того, что Кирилл сказал, что у нас мало времени, это сразу на стадии первоначальной надо шлифовать и не допускать к идеологической работе. Я прав, Никита?
Кирилл Казаков:
Главное, чтобы не перегнуть, здесь же тоже такая история…
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы живем в эпоху, когда идет война на историческом фронте, и эта война проходит по нашей территории. Мы сегодня боремся за нашу страну, в том числе и в вопросах исторической политики. И это мы должны сегодня с вами понимать.
Алена Сырова, СТВ:
Мы с вами, коллеги, немножечко уклоняемся от темы. Мы говорим о празднике, новом для нас празднике, который должен нас объединять. Об общих ценностях.
Кирилл Казаков:
А мы уходим в такую грань: а давайте накажем.
Алена Сырова:
А давайте накажем, давайте поругаем.
Сергей Клишевич:
Нет, мы не уходим. Кстати, если мы говорим об этом празднике…
Алена Сырова:
Секундочку, если вы все говорите про Александра Лукашенко, то Президент, по-моему, уже четко дал несколько сигналов, начиная от того же приглашения поляков на глобальный геополитический уровень, заканчивая тем, что мы вспоминаем эту комиссию по возвращению людей, которые ошиблись и готовы вернуться и работать на благо родины. Кстати, как дела в комиссии?
Юрий Воскресенский:
В комиссии хорошо. 7 сентября будет очередное заседание, и очередной большой пакет беглых просит вернуться на родину.
Кирилл Казаков:
Никита, полностью разделяю, что каждый человек может иметь свое мнение, абсолютно. Но хочу сказать, что даже за границей у людей есть возможность покаяться.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Так они за границей, они делают выбор вернуться сюда и понести наказание.
Кирилл Казаков:
Не все несут наказание.
Никита Рачиловский:
Вот именно, не все несут наказание. И, знаете, мы должны говорить про День народного единства не только 17 сентября, это такой же сакральный праздник, как День Независимости, День Победы. Мы должны делать все, чтобы сохранять принципы, те ценности, то, что мы транслируем, постоянно. Потому что это наши предки, они совершили подвиг, это те же советские люди, которые нам дали жизнь и возможность существовать в независимом государстве. Это та наша неотъемлемая часть, история становления белорусского государства, мы должны ее приумножать, но должны понимать, что одним фильмом не выкрутиться. Нужно делать комбинированную масштабную работу по всем направлениям. В TikTok, Instagram сидит сегодня молодежь.
Алена Сырова:
Как вы проводите эту работу?
Никита Рачиловский:
Я уже, как в самом начале говорил, как все наше гражданское общество, старается делать через призму гражданско-патриотического воспитания, чтобы рассказывать, какие исторические события происходили в стране, какие были противоречия, какие есть актуальные факты фальсификации истории, какие есть белые пятна для того, чтобы они эту нечесть в Telegram-каналах не прочитали. Мы им расскажем, как это происходило, у них все было без пробелов, и они уже видели картину сполна. Мы во всех наших встречах говорим про Год мира и созидания, про сохранение исторической памяти.
Алена Сырова:
Они вас внимательно слушают?
Никита Рачиловский:
Они внимательно слушают, задают провокационные вопросы. Мы только этому рады, потому что они многого не знают. Например, парень говорил: а почему мы сегодня не сотрудничаем с Польшей так же активно, как мы сотрудничаем с Россией? Говорит: мы ж когда-то были с Польшей вместе в одном государстве. Я говорю: ты же посмотри, что сегодня происходит, кто нам протянул руку помощи, с кем мы вместе абараняем родны парог, не нужно смотреть, что было раньше, нужно смотреть, что есть сейчас. Мы вводим их в небольшой исторический экскурс и расставляем все точки над і.
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