«Вводим их в исторический экскурс и расставляем все точки над i». Как воспитывают белорусскую молодёжь?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, господа, мы живем в такой момент, когда время настолько быстротечно. Не читают люди «Войну и мир», к сожалению. TikTok, Instagram.

Юрий Воскресенский, политолог:

С учетом того, что в 2020 году произошла перезагрузка правильная, и с учетом того, что времени мало, надо в сфере идеологической работы не допускать такие ошибки, про которые сказал Никита. То есть одно дело, да, у нас есть и некоторые авторы истории учебника истории белорусской государственности, которые с БЧБ на лбу кричали: во славу Позняка! На митингах, такие видео даже есть. Но потом они стали на опору государства и показали себя настоящими бойцами. То же самое все люди, которые стали на правильную сторону в 2020 году, когда они провели такой трехлетний марафон бойцов – это одно. Но когда они, Никита говорит, отсиделись и еще пропагандируют не то, а то, что выпадает из нашей идеологической канвы с учетом того, что Кирилл сказал, что у нас мало времени, это сразу на стадии первоначальной надо шлифовать и не допускать к идеологической работе. Я прав, Никита? Кирилл Казаков:

Главное, чтобы не перегнуть, здесь же тоже такая история…

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы живем в эпоху, когда идет война на историческом фронте, и эта война проходит по нашей территории. Мы сегодня боремся за нашу страну, в том числе и в вопросах исторической политики. И это мы должны сегодня с вами понимать. Алена Сырова, СТВ:

Мы с вами, коллеги, немножечко уклоняемся от темы. Мы говорим о празднике, новом для нас празднике, который должен нас объединять. Об общих ценностях. Кирилл Казаков:

А мы уходим в такую грань: а давайте накажем. Алена Сырова:

А давайте накажем, давайте поругаем. Сергей Клишевич:

Нет, мы не уходим. Кстати, если мы говорим об этом празднике… Алена Сырова:

Секундочку, если вы все говорите про Александра Лукашенко, то Президент, по-моему, уже четко дал несколько сигналов, начиная от того же приглашения поляков на глобальный геополитический уровень, заканчивая тем, что мы вспоминаем эту комиссию по возвращению людей, которые ошиблись и готовы вернуться и работать на благо родины. Кстати, как дела в комиссии? Юрий Воскресенский:

В комиссии хорошо. 7 сентября будет очередное заседание, и очередной большой пакет беглых просит вернуться на родину. Кирилл Казаков:

Никита, полностью разделяю, что каждый человек может иметь свое мнение, абсолютно. Но хочу сказать, что даже за границей у людей есть возможность покаяться.