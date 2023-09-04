Воскресенский предложил начать отмечать день основания БССР в Беларуси

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Алена Сырова, СТВ:

Культура – это, в принципе, важнейший инструмент, сфера и способ влиять на мнение масс. И, в общем-то, разделяя белорусов в свое время, в том числе и культурно, по ценностям, получилось создать тот раскол, разделить нас по разным берегам. Да, были разные военные, политические события. Но в конце концов люди сами по себе не были монолитны в тот момент. У нас уже был момент в истории суверенной, независимой страны, когда мы оказались на грани. Как вы считаете, прошло три года. Память немного подзатирается. Уже те события не кажутся такими яркими. Впереди новые события. Не сможет ли не то что повториться какая-то внешняя угроза, а не сможет ли угроза того, что мы разделимся, повториться и стать первостепенной для нас?

Юрий Воскресенский, политолог:

Конечно, такую угрозу исключать нельзя. Но в настоящий момент она минимизирована, потому что все наши информационные ресурсы нацелены на объединение. Вся наша риторика, в том числе внешнеполитическая, если вы обратили внимание, даже последнее приглашение наших соседей на военные учения, которое высказал Президент Беларуси им открыто, дружелюбно, нацелено на поиск какого-то компромисса и призыв к прекращению этой искусственной напряженности. Кроме того, задан исторический фарватер. И действительно, в советское время была советская Польша, как-то неудобно ее терзать. В независимое время тоже решили их не будоражить. Поэтому и не было такого фарватера. А на самом деле дата 17 сентября должна стать культовой, такой же, как и День Независимости, День Победы. Возможно, провозглашение БССР. И даже нужно популяризировать, 1 января 1919 года. У нас задан уже исторический фарватер, который раньше не задавался по этим датам. И слово «единство» так часто, как звучит сейчас, оно никогда раньше не звучало. Алена Сырова:

Единство и созидание – они рядом. Кирилл Казаков, СТВ:

Юра, в отличие от тебя, меня в Польшу не пускают. Меня как раз польское правительство внесло в списки, запретило въезд в шенген…

Юрий Воскресенский:

Маленькая поправка – я угроза национальной безопасности для всех стран ЕС. Меня тоже туда не пускают. Кирилл Казаков:

Но ты был в Польше больше, чем я. Нас многие, особенно наши экстремисты, критикуют за то, что мы, пытаясь вытянуть 17 сентября, усиливаем враждебность между польским и белорусским народом. Алена Сырова:

Типа образ врага-поляка и так далее. Кирилл Казаков:

Тебе как человеку, бывшему в Польше, наверняка известно, что «Усходнія Крэсы» – это земли потерянные. И ни одни поляк не верит, что эти земли ушли навсегда. По интернету гуляют, например, карты, изображенные в польских поездах, где нарисованы Брест, Гродно. Где польский спецназ идет и поет, что от Вильно до Львова он пройдется дорогами. Так, может быть, не мы это начали? В эту игру можно играть вдвоем. Когда поляки говорят, мол, давайте наши «Усходнія Крэсы», а мы можем сказать: вы нас оккупировали, ведь это же игра вдвоем. Юрий Воскресенский:

А мы не играем. Мы просто после 2020 года, который был своего рода ледяным душем, стали самими собой. Мы определили важные исторические вехи, которые не будет отрицать никто, даже самый упоротый белорусский националист. И мы их популяризируем вне зависимости от их риторики. Мы стали самими собой, мы продвигаем свою историческую науку.