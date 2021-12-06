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Кирилл Казаков: у нас диктатура, которая позволяет жить спокойно, растить детей, но ты не имеешь права стрелять в Президента

06 декабря 2021 21:11
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.  

Кирилл Казаков: у нас диктатура, которая позволяет жить спокойно, растить детей, но ты не имеешь права стрелять в Президента-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
То, что Советский Союз перекраивали после 1991 года и абсолютно западные игроки, и любой конфликт, что приднестровский, что два грузинских, что карабахский конфликт, что конфликты, которые были в Средней Азии, да и те, которые были в конце 1990-х в российском Северном Кавказе – это инспирировано. И когда мы говорим о национализме, идея была одна – национализмом убить интернационал Советского Союза. И если мы сейчас будем говорить, что мы хотим создать Союзное государство интернациональное, нам говорят: «Вы же не толерантны, у вас же диктатура». У кого диктатура? Либеральная диктатура про то, что ты не мама, не папа, а родитель 1 и родитель 2? Либо же у нас диктатура, которая позволяет тебе и жить спокойно, и растить детей, но при этом, возможно, ты не имеешь права стрелять в Президента. Когда они это научатся понимать, тогда мы и построим свою идеологию.  

Кирилл Казаков: у нас диктатура, которая позволяет жить спокойно, растить детей, но ты не имеешь права стрелять в Президента-4



Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Диктатура законов и диктатура традиций. У нас это присутствует. Но они считают по-другому. Совсем недавно Урсула фон дер Ляйен сказала, что Литва поступает гуманно.  

Кирилл Казаков:  
А при этом два трупа, которые выбросили из Литвы.  

Николай Щекин:  
Урсула фон дер Ляйен – это уже Гитлер в юбке. Она уже появилась, пожалуйста.  

Кирилл Казаков: у нас диктатура, которая позволяет жить спокойно, растить детей, но ты не имеешь права стрелять в Президента-6



Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
История повторяется. Недавно изучал в архиве документы, и поддержка БНФ в конце 1980-х до 1991-го, пока все это не развалилось, происходила из Литвы. Листовки все там печатались. Съезды там проходили. Даже сообщали в отдельной докладной записке, что на приграничную нашу территорию приезжают специально подготовленные группы националистов и агитируют тут за развал Союза, за БНФ. История повторяется. Читал эти документы – точь-в-точь как сейчас. Та же технология, те же схемы, те же наши беглые. На то время жили там националисты, получали задание от [экстремистское СМИ – прим.ред.], это было их связующее звено, транслировали на Беларусь.  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Николай Щекин # Урсула фон дер Ляйен # Сергей Клишевич # Александр Лукашенко # Адольф Гитлер # Фотофакт

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