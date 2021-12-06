Как люди ощущают интеграционные процессы Союзного государства на себе? Вот что думает депутат

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу « По существу » Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте сейчас посмотрим на идеологию. Что сегодня человек обычный, который смотрит сегодня телевизор, думает и как он ощущает вот эти интеграционные процессы, Союзное государство, СНГ. Вот у нас 28 программ подготовлены по разным направлениям, который усилят максимально нашу интеграцию. Что каждый из людей получит? Человек к сожалению, так устроен, что он не ценит то, что у него есть. Сегодня мы едем в Россию, поезд не останавливается на границе, паспорт никто ни у кого не требует. Приезжают туда, учатся.

Алена Сырова, СТВ:

Но сертификат о вакцинации «Спутником» пока не признают.

Сергей Клишевич:

Этот вопрос в процессе, мы же, как говорится, долго запрягаем, быстро едем. Поэтому вопрос в том, что человек, к сожалению, так сложилось, мы с этим вряд ли сможем что-то сделать – идеология потребительства сегодня превалирует. Он так воспитан, молодой человек. Как это получилось, это понятно. Что у меня будет от того, что мы создадим Советский Союз или СНГ укрепим, или Союзное государство? Поэтому человеку важно сегодня понимать, что я от этого получу. Прочувствует он это только тогда, на самом деле, когда этого лишится. Благодаря Президенту, благодаря политике наших руководителей, наш человек очень мягко прошел этот путь разрыва, развода, как мы сегодня говорим.

Читайте также:

«10 лет назад мы даже не могли об этом подумать». Что изменилось в политике Беларуси и России за последние годы?

Николай Щекин: «Что с Югославией стало? Просто удавили. Что с Украиной? Проутюжили. Вот вам и конкуренция экономическая»

Политолог Свиридов: «Разваливали Советский Союз не только предатели»